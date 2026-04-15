Przemysław Czarnek zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zaapelował o jedność w Prawie i Sprawiedliwość. „Naszym przeciwnikiem jest ten koszmarny rząd. Jest nim Tusk. Zakasałem rękawy i zabrałem się do dzieła. Chcę, żeby jasno to wybrzmiało, Drodzy Patrioci: to nie czas egoizmu; to nie czas partyjniactwa!” - napisał w serwisie X.
My, Polacy, mamy przed sobą wielkie zadanie, za którego wykonanie zostaniemy rozliczeni przez dzieci i wnuki: czy w tych trudnych czasach uczynimy Polskę bogatą, bezpieczną i pomyślną. Myśl o tym celu przyświeca mi w polityce od samego początku, ale dziś nabiera szczególnego znaczenia. Geopolityczne zagrożenia, kryzysy, niepewność jutra, przeciwnicy Polski czyhający na jej słabości – to nasza codzienność
— stwierdził Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
U rządów jest dziś Tusk, który został premierem, oszukując i okłamując wyborców. Służy dziś sobie, swojej partii i niemiecko-brukselskim interesom. Prowadzi naszą Ojczyznę na zatracenie. Rządzi żółcią i jadem, a na polskich stołach pojawiają się wysokie rachunki; w szpitalach politycy KO leczeni są poza kolejnością; bezrobocie wzrasta, a dziura budżetowa rośnie. To obraz politycznej nędzy
— napisał.
By zrealizować wizję Polski wielkich prędkości - bogatej, bezpiecznej, nowoczesnej, ale osadzonej na zdrowym rozsądku – musimy z rządu zrzucić balast niekompetencji, sprzedajności i podłości, czyli wyrzucić Tuska z pracy
— wskazał.
Dlatego powtarzam: naszym przeciwnikiem jest ten koszmarny rząd. Jest nim Tusk. Zakasałem rękawy i zabrałem się do dzieła. Chcę, żeby jasno to wybrzmiało, Drodzy Patrioci: to nie czas egoizmu; to nie czas partyjniactwa! To czas pracy, jedności i nieodstawiania nogi! Kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce nas dzielić, kto stawia swój interes ponad dobro Polski - ten mojego wsparcia, ani aprobaty nie znajdzie. Ten usłyszy, że to zdrada. Polityka to nie zabawa. To służba dobru wspólnemu i Rzeczpospolitej. Ja wybieram biało-czerwoną i liczę, że pójdziecie z nami do zwycięstwa!
— stwierdził.
Stowarzyszenie Morawieckiego
Wpis Przemysława Czarnka jest prawdopodobnie reakcją na decyzję byłego premiera, szefa EKR Mateusza Morawieckiego, który powołał nowe stowarzyszenie o nazwie Rozwój Plus. Morawiecki potwierdził tę informację w rozmowie z Wirtualną Polską.
Czytaj także
