„Homomałżeństwa” zostaną wprowadzone tylnymi drzwiami? „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wydał nieprawomocny wyrok nakazujący przetranskrybowanie niemieckiego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn i ujęcie go w rejestrze stanu cywilnego w Polsce” – poinformował radca prawny Oskar Hładki reprezentujący Krzysztofa, który zaskarżył decyzje urzędów.
Tym samym sąd uchylił odmowne decyzje w tej sprawie Urzędu Stanu Cywilnego w Słubicach i wojewody lubuskiego.
O wydanym wyroku poinformował TVN24. Krzysztof wraz ze swoim „mężem” Jakubem mieszkają w Berlinie. Związek małżeński zawarli prawie cztery lata temu w przygranicznym Frankfurcie nad Odrą. Obaj zabiegali o uznanie ich „małżeństwa” w Polsce.
Mój klient zaskarżył decyzję polskich urzędów i w środę WSA wydał wyrok, w którym nakazał transkrypcję przez Urząd Stanu Cywilnego w Słubicach niemieckiego aktu małżeństwa. Prowadzący rozprawę sędzia powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca br.
— powiedział PAP Hładki.
Wyrok
Po ogłoszeniu wyroku, który zapadł w Gorzowie Wlkp., cytowany przez TVN24 Krzysztof powiedział:
Ten wyrok jest dowodem na to, że kropla drąży skałę i małżeństwo jest uznane w Polsce. To był długi proces, bo urzędy nie wiedziały, co z tym fantem zrobić. Urzędnicy tłumaczyli się zapisami konstytucji, a nie ma tam nic o wyłączności małżeństwa kobiety i mężczyzny.
Mężczyzna dodał, że „poczuł ulgę”, gdyż chciał m.in. zabezpieczyć „męża” na wypadek swojego nagłego odejścia.
Hładki przekazał PAP, że zgodnie z wyrokiem sąd zobowiązał USC w Słubicach do transkrypcji niemieckiego aktu „małżeństwa” w ciągu 30 dni od dnia uprawomocnienia i daty otrzymania dokumentów z odpisem prawomocnego wyroku. Sąd przyznał także skarżącemu zwrot kosztów procesowych.
Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.
O co chodzi?
20 marca br. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podjął bulwersującą decyzję i uchylił wyrok stołecznego sądu administracyjnego oraz decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Jednocześnie zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu małżeństwa.
Czytaj także
Adrian Siwek/PAP
