Prokurator Jerzy Ziarkiewicz będzie mógł wrócić do pracy w prokuraturze, czego „żurkowcy” sobie nie wyobrażają. Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego odwołał się od decyzji sądu o przywróceniu do pracy byłego szefa Prokuratury Regionalnej w Lublinie Jerzego Ziarkiewicza. Wobec prokuratora toczy się postępowanie dyscyplinarne i śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Ziarkiewicz kierował zespołem prokuratorskim, który zajmował się sprawą Polnordu.
Kilka tygodni po przejęciu władzy przez Donalda Tuska (styczeń 2024 r.) prok. Jerzy Ziarkiewicz został odwołany z funkcji Prokuratora Regionalnego w Lublinie. Prok. Ziarkiewiczowi odebrano także kierowanie zespołem, który zajmował się sprawą Romana Giertycha i Polnordu.
Nie chcą, by wrócił do pracy
W lipcu 2024 r. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez byłego Prokuratora Regionalnego w Lublinie. Jako powód podano szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu tej prokuratury w okresie, kiedy jej szefem był Ziarkiewicz. Powołano się na przeprowadzoną kwerendę. We wrześniu 2024 r. Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego wszczął postępowanie przeciwko prok. Ziarkiewiczowi dotyczące rażącego naruszenia przepisów prawa oraz uchybienia godności urzędu. W październiku 2024 r. w komunikacie prasowym prokuratura mówiła o zwłoce m.in. w dekretacji spraw. Ówczesny PG Adam Bodnar podjął decyzję o zawieszeniu prok. Ziarkiewicza w czynnościach służbowych prokuratora Prokuratury Krajowej.
Jednak w kwietniu br. sąd dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym nie uwzględnił wniosku o przedłużenie zawieszenia prok. Jerzego Ziarkiewicza. Oznacza to, że może on wrócić do obowiązków służbowych.
Pierwszy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego skierował dziś do Sądu Najwyższego odwołanie od postanowienia Sądu Dyscyplinarnego przy PG z 1 kwietnia 2026 r. o nieprzedłużeniu zawieszenia w czynnościach byłego Prokuratora Regionalnego w Lublinie
— poinformowano we wpisie na X na profilu Rzeczników Dyscyplinarnych Prokuratora Generalnego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758069-zurkowcy-scigaja-ziarkiewicza-nie-chca-by-wrocil-do-pracy
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.