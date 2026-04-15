Przy Prezydencie RP powołano Radę Nowych Mediów! W jej skład weszła dziennikarka Telewizji wPolsce24 Anna Pawelec

Powołana została Rada Nowych Mediów przy Prezydencie RP! / autor: prezydent.pl
W Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie Rady Nowych Mediów. Jej celem będzie wspieranie działań prezydenta Karola Nawrockiego w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego, a także wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii. W skład rady weszła dziennikarka Telewizji wPolsce24 Anna Pawelec.

Dziś w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie Rady Nowych Mediów, której zadaniem będzie wspieranie działań głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii

— poinformowała Kancelaria Prezydenta RP w mediach społecznościowych.

Akty powołania członkom Rady w imieniu Pana Prezydenta wręczył zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz

— wskazała.

Cele rady

Jak przekazano na stronie KPRP „do głównych zadań Rady będzie należało diagnozowanie kondycji współczesnych mediów, ocena ich wpływu na społeczeństwo oraz formułowanie postulatów, dobrych praktyk i propozycji rozwiązań, w tym również o charakterze systemowym”.

Rada ma stanowić forum wymiany poglądów pomiędzy różnymi środowiskami oraz platformę wypracowywania synergicznych rozwiązań dla wyzwań ery cyfrowej. Istotnym obszarem działań Rady będzie także rozwój edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej. Wskazano, że budowanie społeczeństwa świadomego, krytycznie myślącego i odpornego na dezinformację stanowi dziś jedno z kluczowych wyzwań państwa

— napisano.

Skład rady

Klaudia Cymanow–Sosin – Przewodnicząca Rady

Angelika Badan

Magdalena Baranowska

Michał Białek

Marcin Czapliński

Łukasz Gabler

Karol Gac

Agata Górnicka

Urszula Grotyńska

Marcin Kędryna

Emil Kędzierski

Łukasz Korus

Weronika Kostrzewa

Michał Lewandowski

Eryk Mistewicz

Ewelina Nycz

Anna Pawelec - dziennikarka Telewizji wPolsce24

Kamila Pietrzak

Klaudia Rosińska

Mikołaj Smereczyński

Paweł Svinarski

Tomasz Trzaska

Jakub Turowski

Patryk Wachnik

Łukasz Widuliński

Mateusz Wiktorowicz

Rafał Ziemkiewicz

Adrian Siwek/X/prezydent.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

