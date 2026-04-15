W Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie Rady Nowych Mediów. Jej celem będzie wspieranie działań prezydenta Karola Nawrockiego w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego, a także wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii. W skład rady weszła dziennikarka Telewizji wPolsce24 Anna Pawelec.
Dziś w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie Rady Nowych Mediów, której zadaniem będzie wspieranie działań głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii
— poinformowała Kancelaria Prezydenta RP w mediach społecznościowych.
Akty powołania członkom Rady w imieniu Pana Prezydenta wręczył zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz
— wskazała.
Cele rady
Jak przekazano na stronie KPRP „do głównych zadań Rady będzie należało diagnozowanie kondycji współczesnych mediów, ocena ich wpływu na społeczeństwo oraz formułowanie postulatów, dobrych praktyk i propozycji rozwiązań, w tym również o charakterze systemowym”.
Rada ma stanowić forum wymiany poglądów pomiędzy różnymi środowiskami oraz platformę wypracowywania synergicznych rozwiązań dla wyzwań ery cyfrowej. Istotnym obszarem działań Rady będzie także rozwój edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej. Wskazano, że budowanie społeczeństwa świadomego, krytycznie myślącego i odpornego na dezinformację stanowi dziś jedno z kluczowych wyzwań państwa
— napisano.
Skład rady
Klaudia Cymanow–Sosin – Przewodnicząca Rady
Angelika Badan
Magdalena Baranowska
Michał Białek
Marcin Czapliński
Łukasz Gabler
Karol Gac
Agata Górnicka
Urszula Grotyńska
Marcin Kędryna
Emil Kędzierski
Łukasz Korus
Weronika Kostrzewa
Michał Lewandowski
Eryk Mistewicz
Ewelina Nycz
Anna Pawelec - dziennikarka Telewizji wPolsce24
Kamila Pietrzak
Klaudia Rosińska
Mikołaj Smereczyński
Paweł Svinarski
Tomasz Trzaska
Jakub Turowski
Patryk Wachnik
Łukasz Widuliński
Mateusz Wiktorowicz
Rafał Ziemkiewicz
Adrian Siwek/X/prezydent.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758066-przy-prezydencie-rp-powolano-rade-nowych-mediow
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.