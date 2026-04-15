Edward Warchocki to autonomiczny robot-influencer, który w ostatnich tygodniach zyskał ogromną popularność w Polsce po tym, jak politycy Konfederacji przyprowadzili go do Sejmu. Robot ma m.in. swój profil na Facebooku, który obserwuje już 77 tys. osób. Tymczasem nagranie, na którym Edward Warchocki zagania dziki do lasu, stało się hitem na całym świecie! Udostępniła je i opisała m.in. agencja Reuters.
Na profilu Edwarda Warchockiego m.in. na Facebooku opublikowano nagranie, na którym widać, jak robot zagania do lasu dziki, które pojawiły się w Warszawie.
Nagranie z polskim robotem robi furorę na świecie
Okazuje się, że to nagranie wywołało duże zainteresowanie nie tylko w Polsce.
Wideo humanoidalnego polskiego robota o imieniu Edward Warchocki goniącego dziki przez ulice Warszawy stało się viralem w mediach społecznościowych
— podała agencja Reutersa.
Polskiego robota w akcji dostrzegła też amerykańska stacja ABC News.
