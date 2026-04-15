„Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Konrada Berkowicza (Konfederacja)” - poinformowała Kancelaria Sejmu. W ocenie marszałka, poseł dopuścił się czynów publicznego znieważenia flagi państwa obcego i propagowania faszyzmu.
Berkowicz zabrał głos na początku obrad Sejmu w ramach wniosków formalnych. W kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie zarzucił Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bomb fosforowych oraz że w wyniku takich ataków cierpi ludność cywilna, w tym dzieci i kobiety.
Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza
— powiedział poseł Konfederacji.
Następnie stojąc na sejmowej mównicy rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida widniała swastyka. Berkowicz powiedział, że tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.
Zawiadomienie
W komunikacie Kancelaria Sejmu poinformowała, że Włodzimierz Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Konrada Berkowicza. Jak podkreślono, w ocenie marszałka Sejmu, „poseł podczas obrad Sejmu dopuścił się czynów publicznego znieważenia flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu”.
W skierowanym do prokuratury piśmie marszałek opisuje zachowanie Berkowicza.
Poseł Konrad Berkowicz w trakcie swojego wystąpienia na mównicy sejmowej stwierdził, że Izrael to nowa Trzecia Rzesza i że w związku z tym jego flaga powinna zawierać swastykę. Po wypowiedzeniu tych słów poseł rozwinął i zaprezentował flagę państwa Izrael zniekształconą w ten sposób, że w miejsce symbolu Gwiazdy Dawida nadrukował symbol nazistowskich Niemiec
— wskazał Czarzasty w zawiadomieniu.
Podkreślił, że w ten sposób doszło do „znieważenia flagi państwa, z którym Polska pozostaje w stosunkach dyplomatycznych, wyjątkowo doświadczonego dramatycznymi wydarzeniami Holokaustu”.
Zachowanie to jest szczególnie oburzające, gdyż nastąpiło w Dniu Pamięci Holokaustu, który przypomina o tragedii milionów żydowskich ofiar niemieckiego nazizmu
— dodał marszałek Sejmu.
Oskarżenia Czarzastego
Do pisma dołączone zostały dowody w postaci wyciągu ze stenogramu posiedzenia Sejmu oraz nagranie wypowiedzi posła.
Według Czarzastego zachowanie posła Berkowicza może być kwalifikowane jako czyny stanowiące przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z art. 137 par. 2 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie flagi państwa obcego) oraz przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu z art. 256 par. 2 Kodeksu karnego (propagowanie faszyzmu).
Wniosek o ukaranie
Kancelaria Sejmu poinformowała, że marszałek zwróci się do Prezydium Sejmu o ukaranie Berkowicza na podstawie artykułu Regulaminu Sejmu „przewidującego sankcje finansowe za naruszenie powagi Sejmu swoim zachowaniem”.
Zgodnie z art. 256 Kodeksu karnego „kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Z kolei art. 137 Kk mówi m.in., że grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega ten kto na terytorium RP, znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy”.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758057-czarzasty-sklada-zawiadomienie-do-prokuratury-ws-berkowicza
