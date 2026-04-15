Powraca zespół Stop Patowładzy! Błaszczak: "Państwo polskie pod rządami koalicji 13 grudnia przemienia się w folwark"

Błaszczak przekazał, że wraca zespół Stop Patowładzy / autor: Fratria
Błaszczak przekazał, że wraca zespół Stop Patowładzy / autor: Fratria

Prawa i Sprawiedliwość przywraca zespół Stop Patowładzy, który ponownie zajmie się patologiami związanymi z działalnością obecnego rządu. Na jego czele stanie poseł PiS Michał Moskal.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej poinformowali, że powraca zespół Stop Patowładzy.

Zespół Stop Patowładzy, zorganizowany przez PiS, wraca do aktywnej działalności. Dziś państwo polskie pod rządami koalicji 13 grudnia przemienia się w folwark, w którym rządzący próbują stać ponad prawem

— poinformował Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, były minister obrony narodowej.

Szczególnie dramatyczna sytuacja dotyczy służby zdrowia, która przeżywa kryzys, a politycy koalicji traktują ją jak swoją własność, stawiając się ponad pacjentami. Nie pozwolimy na to. Będziemy ujawniać takie przypadki i domagać się konsekwencji

— wskazał.

Prosimy o zgłaszanie tych patologii do KP PiS. Będziemy pokazywać mechanizmy i powiązania w SSP. Na czele zespołu stoi poseł Michał Moskal, który będzie dokumentował te działania i ujawniał patowładzę koalicji 13 grudnia

— zaapelował.

Ujawniane będą patologie

Podczas konferencji głos zabrał poseł PiS Michał Moskal, który stanął na czele przywróconego zespolu.

Rząd Donalda Tuska robi z państwa prywatny folwark, w którym zwykły Polak staje się obywatelem drugiej kategorii. Dostęp do podstawowych świadczeń zdrowotnych jest dziś ograniczany, a decyzje NFZ i MZ prowadzą do dramatycznych sytuacji w całym kraju - przywracania limitów na badania diagnostyczne i niewypłacania nadwykonań

— podkreślił.

Tysiące pacjentów czeka słysząc, że mogą nie doczekać badań. Szpitale w całej Polsce mają milionowe zaległości, ograniczają leczenie i dostęp do świadczeń. Skala problemu jest ogromna i dotyka każdego dnia kolejnych pacjentów. Dlatego składamy wniosek o kontrolę NIK, aby sprawdzić działania NFZ oraz MZ i MF w zakresie zabiegów planowych, a w szczególności badań diagnostycznych w Polsce

— zaznaczył.

Te patologie będziemy ujawniać i dokumentować w ramach zespołu Stop Patowładzy

— dodał.

Adrian Siwek/X/Youtube

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

