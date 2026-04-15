Kamila L., była działaczka KO skazana na 6,5 roku więzienia w związku z aferą pedofilsko-zoofilską w Kłodzku, spotykała się z najważniejszymi politykami KO. Właśnie wypłynęło zdjęcie, które zrobiła sobie razem z premierem i szefem KO Donaldem Tuskiem!
Tego zdjęcia mieliście Państwo nie zobaczyć. Pochodzi z usuniętego profilu Kamili L.. Jeszcze raz warto powtórzyć pytania: czy w 2023 r. Donald Tusk dowiedział się o aferze pedofilsko - zoofilskiej w Kłodzku? Czy wiedza o skandalu w partii została zatajona?
— napisał na platformie X Janusz Życzkowski, dziennikarz Telewizji Republika. To właśnie ta stacja przedstawiła wspomniane zdjęcie.
Reakcja polityków PiS
Zdjęcie Kamili L. z Donaldem Tuskiem już jest komentowane przez polityków PiS.
Ojojoj… Odnoszę wrażenie, że uśmiechy z tego zdjęcia dotrą w najbliższym czasie do wszystkich Polaków. Jak to się stało, pani Marszałek Monika Wielichowska, że pani do tej sytuacji dopuściła?
— napisał Maciej Wąsik, europoseł PiS.
Kamila L. nie mogła sobie ot tak zrobić fotki z Tuskiem. To zdjęcie z południowej części Placu Bankowego. Wygląda na backstage sceny z wiecu Tuska z 2019 roku, na którym brylowała Monika Wielichowska. Czy to ona umożliwiła Kamili L. zrobienie fotki z Tuskiem? Teraz rozumiem, dlaczego taka cenzura panuje w Sejmie. Straż Marszałkowska biegająca za Wielichowską czy wyłączanie mikrofonu posłom, którzy pytają o tę sprawę. Chcą ją zamieść pod dywan. Nie uda im się. Brak odpowiedzi rodzi nowe wątpliwości. Dlatego prędzej czy później będą musieli na pytania odpowiedzieć
— zaznaczył Sebastian Kaleta, poseł PiS.
zxt/X
