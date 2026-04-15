I co teraz? Wyciekło pozowane zdjęcie Tuska z Kamilą L.! "Teraz rozumiem, dlaczego taka cenzura panuje w Sejmie"

autor: Fratria/X
Kamila L., była działaczka KO skazana na 6,5 roku więzienia w związku z aferą pedofilsko-zoofilską w Kłodzku, spotykała się z najważniejszymi politykami KO. Właśnie wypłynęło zdjęcie, które zrobiła sobie razem z premierem i szefem KO Donaldem Tuskiem!

Tego zdjęcia mieliście Państwo nie zobaczyć. Pochodzi z usuniętego profilu Kamili L.. Jeszcze raz warto powtórzyć pytania: czy w 2023 r. Donald Tusk dowiedział się o aferze pedofilsko - zoofilskiej w Kłodzku? Czy wiedza o skandalu w partii została zatajona?

— napisał na platformie X Janusz Życzkowski, dziennikarz Telewizji Republika. To właśnie ta stacja przedstawiła wspomniane zdjęcie.

Reakcja polityków PiS

Zdjęcie Kamili L. z Donaldem Tuskiem już jest komentowane przez polityków PiS.

Ojojoj… Odnoszę wrażenie, że uśmiechy z tego zdjęcia dotrą w najbliższym czasie do wszystkich Polaków. Jak to się stało, pani Marszałek Monika Wielichowska, że pani do tej sytuacji dopuściła?

— napisał Maciej Wąsik, europoseł PiS.

Kamila L. nie mogła sobie ot tak zrobić fotki z Tuskiem. To zdjęcie z południowej części Placu Bankowego. Wygląda na backstage sceny z wiecu Tuska z 2019 roku, na którym brylowała Monika Wielichowska. Czy to ona umożliwiła Kamili L. zrobienie fotki z Tuskiem? Teraz rozumiem, dlaczego taka cenzura panuje w Sejmie. Straż Marszałkowska biegająca za Wielichowską czy wyłączanie mikrofonu posłom, którzy pytają o tę sprawę. Chcą ją zamieść pod dywan. Nie uda im się. Brak odpowiedzi rodzi nowe wątpliwości. Dlatego prędzej czy później będą musieli na pytania odpowiedzieć

— zaznaczył Sebastian Kaleta, poseł PiS.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

