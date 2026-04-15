„Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. prof. Sławomira Cenckiewicza to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem” - napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki. Chodzi o decyzję w sprawie poświadczenia bezpieczeństwa szefa BBN.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne KPRM od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla prof. Sławomira Cenckiewicza - szefa BBN od sierpnia 2025 r.
Prezydent Karol Nawrocki skomentował decyzję sądu ws. jego współpracownika.
Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. prof. Sławomira Cenckiewicza to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. Ciesząc się z rozstrzygnięcia i gratulując Panu profesorowi Cenckiewiczowi, ubolewam, że żyjemy w czasach, gdy rządzący w imię walki politycznej, przy braku argumentów sięgają po najbardziej podłe metody
— napisał na platformie X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758038-prezydent-o-wyroku-nsa-zwyciestwo-prawdy-nad-klamstwem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.