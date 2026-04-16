Beata Szydło przyznała w rozmowie z Bogdanem Romanowskim, że po wygranych wyborach PiS mógłby „rozmawiać z ludowcami o ewentualnym tworzeniu rządu”. - Mam nadzieję, że koledzy z PSL zrozumieją, że tkwią w bardzo złym dla siebie i dla Polski układzie - stwierdziła wiceprezes PiS i była premier na antenie Radia Zet.
Szydło ws. Morawieckiego
Beata Szydło mówiła o ewentualnej możliwości koalicji z PSL w kontekście Mateusza Morawieckiego. Jak przyznała ludowcy są w „trudnej sytuacji” i „jak widać, Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma problemu, żeby na debacie spotkać się z Mateuszem Morawieckim”.
Trzeba pamiętać o tym, że być może trzeba będzie budować koalicję, więc trzeba mądrze postępować w kampanii wyborczej
— powiedziała.
Według Europoseł PiS Morawiecki nie powinien zakładać własnej partii, jak niektórzy sugerują, choć nie ma również zakazu ws. zakładania stowarzyszeń.
Rozmawiałam z Mateuszem Morawieckim ostatnio kilkukrotnie i nie sądzę, by miał pomysł, żeby odchodzić z PiS. Nie widzę w tej chwili powodu, dla którego miałby być wyrzucony z PiS. (…)
— stwierdziła wiceprezes PiS.
Każda inicjatywa, która poszerzy poparcie dla nas, jest uzupełnieniem naszych prac programowych i powinna powstawać
— komentowała była premier. Zastrzegła jednocześnie, że nowa inicjatywa „nie może być traktowana jako trampolina, która ma doprowadzić do rozbicia ugrupowania”.
Na pytanie, czy wstąpiłaby do stowarzyszenia Morawieckiego, odpowiedziała:
Na razie nie dostałam propozycji, ale jeśli by się pojawiła, to będę z nim rozmawiać.
Beata Szydło: Mam o to pretensje
Europoseł odniosła się też do fałszywej informacji, jaką nieświadomie przekazał Jarosław Kaczyński. Chodziło o fałszywą informację rozpowszechnianą w sieci, jakoby zwycięzca wyborów na Węgrzech, Peter Magyar, miał zabić psa w mikrofalówce.
Mam pretensję do osób, które taką informację prezesowi pokazały. (…) Ktoś po prostu zawalił.
— przyznała. Dodała jednak, że nie będą z tego wyciągnięte konsekwencje wobec winnych.
Pan prezes jest tak wyrozumiałym i dobrym człowiekiem, że nie będzie tutaj żadnych konsekwencji, ale pracownicy, asystenci, sztab – muszą robić to profesjonalnie. Zbyt szybkie czytanie internetowych sensacyjek
— powiedziała polityk.
Ziobro - „ofiara, która ma być zdobyta”
Beata Szydło wypowiedziała się też w sprawie Zbigniewa Ziobro, którego azyl polityczny Peter Magyar chce cofnąć.
Niezwykle trudna sytuacja. Chyba nie byłabym w stanie tutaj rady dawać. Rozumiem, że sytuacja pana ministra jest bardzo trudna i sam musi podjąć decyzję
– oceniła polityk.
Jedno jest pewne – Zbigniew Ziobro został w tej chwili potraktowany przez obecnie rządzących jako ofiara, która ma być zdobyta i pokazana wyborcom Tuska, że „dopadliśmy go”
— dodała.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758036-koalicja-pis-z-psl-szydlo-moze-trzeba-bedzie-budowac-koalicje
