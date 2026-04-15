TK wzywa Żurka, by sprostował nieprawdę nt. oświadczenia majątkowego prezesa. "Padło kłamstwo, kiedy sprostowanie?"

TK wzywa Waldemara Żurka (na zdjęciu), by sprostował nieprawdę nt. oświadczenia majątkowego prezesa Bogdana Święczkowskiego / autor: PAP/Paweł Supernak/X
Trybunał Konstytucyjny wezwał Waldemara Żurka do sprostowania nieprawdy w sprawie oświadczeń majątkowych prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego. „Godzą w prezesa, sugerując, że sprawuje urząd sędziego Trybunału niezgodnie z prawem” - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono w komunikacie fałszem są twierdzenia ministra sprawiedliwości, jakoby prezes Święczkowski przed objęciem urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie złożył wymaganego prawem oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Padło kłamstwo, kiedy sprostowanie, Panie Ministrze Waldemarze Żurek?

— brzmi wpis na oficjalnym profilu Trybunału Konstytucyjnego na X.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył w tym roku prywatny akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi Żurkowi, chodzi o przestępstwo z art. 212 Kodeksu karnego dotyczący zniesławienia. W ocenie prezesa TK Żurek użył „zniesławiających twierdzeń” oraz „sięgnął po insynuacje, wychodząc z roli urzędnika państwowego”. Ma to związek z publicznymi wypowiedziami i działaniami Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka.

Komunikat w sprawie oświadczeń majątkowych Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

W związku fałszywymi informacjami podawanymi przez Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka jakoby Prezes Bogdan Święczkowski przed objęciem urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie złożył wymaganego prawem oświadczenia o swoim stanie majątkowym, informujemy:

1) Pan Bogdan Święczkowski złożył oświadczenie o swoim majątku 16 lutego 2022 roku.

2) Urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pan Bogdan Święczkowski objął tego samego dnia, 16 lutego 2022 roku.

3) W tym samym 2022 roku, 25 marca, Pan Bogdan Święczkowski złożył drugie oświadczenie majątkowe, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o statusie sędziów TK, który nakłada na sędziów Trybunału obowiązek składania corocznych oświadczeń do 31 marca każdego roku.

Trybunał Konstytucyjny oczekuje od Ministra Sprawiedliwości sprostowania nieprawdziwych informacji, które godzą w Prezesa Bogdana Święczkowskiego, sugerując, że sprawuje urząd sędziego Trybunału niezgodnie z prawem

— czytamy w komunikacie Trybunału Konstytucyjnego.

Robert Knap.trybunał.gov

