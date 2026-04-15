Dziennikarka "GW" pisząca o sprawie Lenza otrzymała groźby! Dostała anonim, że jeśli nie przestanie, to będzie "jadła korzonki warzyw"

autor: Fratria/X
Sprawa senatora KO Tomasza Lenza wywołała powszechne oburzenie opinii publicznej. Dziennikarz Wirtualnej Polski Michał Janczura opisał bulwersującą sytuację - nie wymienił wówczas, że chodzi o syna polityka KO, ujawnił to potem on sam - do której doszło w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o zabieg, który miał być zrealizowany na rzecz członka rodziny Lenza poza kolejnością i wbrew procedurom. Dziennikarka „Gazety Wyborczej”, która również opisywała tę sprawę, poinformowała o pogróżkach, jakie otrzymała w związku z przedstawianiem sytuacji Lenza.

Dziennikarka „GW” Paulina Błaszkiewicz opisała m.in., że dokumenty, które Tomasz Lenz z żoną pokazywali, by udowodnić, że rzekomo wykonano dokumentację w związku z zabiegiem syna senatora KO, nie zostały wystawione przez aleksandrowski szpital.

Problem w tym, że kwity, które pokazuje wraz z żoną na filmie, nie należą do aleksandrowskiego szpitala, tylko do poradni chirurgicznej. A ta była zamknięta 15 marca, gdy wykonywano zabieg. Trudno też dostać wypis ze szpitala w niedzielę, ponieważ kadry pracują od poniedziałku do piątku

— pisała dziennikarka.

Groźba wobec dziennikarki

W pewnym fragmencie swojego tekstu wyznała, iż otrzymywała anonimowe pogróżki w związku z pisaniem o sprawie Tomasza Lenza.

Rolą dziennikarzy jest przypominanie, że wszystkich polityków powinny obowiązywać te same zasady i że każdy powinien działać uczciwie. Gdy napisałam tekst o leczeniu krewnego senatora w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, otrzymałam anonimową wiadomość, że jeśli będę tak pisać, to razem z moją redaktorką będziemy jadły korzonki warzyw

— napisała red. Błaszkiewicz.

Do czego to zmierza?”

Dziennikarka toruńskiej „Gazety Wyborczej” dostaje pogróżki (bo jak to inaczej nazwać) za pisanie o sprawie senatora Lenza! Do czego to zmierza? Pełna solidarność z autorką Pauliną Błaszkiewicz, która ma odwagę mówić głośno o sprawie

— zareagował na powyższą informację Michał Janczura, dziennikarz Wirtualnej Polski, który ujawnił sprawę Tomasza Lenza.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

