Politycy koalicji rządzącej, którzy od ponad dwóch lat uczestniczą w łamaniu konstytucji i ustaw w ramach „demokracji walczącej” i rozumienia „prawa tak, jak je oni rozumieją”, chcą postawić byłego szefa MS Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński poinformował, że dziś do Sejmu trafił we tej sprawie wniosek. Jak dodał, wniosek został podpisany przez posłów z klubów koalicji rządzącej: KO, Lewicy, PSL, Polski 2050 i Centrum.
Siłowe przejęcie mediów publicznych, bezprawne zablokowanie Prokuratora Krajowego i uruchomienie uzurpującego sobie ten urząd Dariusza Korneluka, dwuletnie niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, uchwała uderzająca w TK, wtargnięcie do Krajowej Rady Sądownictwa, lekceważenie uprawnień prezydenta, pseudoślubowanie kandydatów do TK, odwołanie prezesów sądów, to tylko niektóre z „dokonań” koalicji rządzącej z ostatnich 2 lat. W tej sprawie toczy się postępowanie karne z zawiadomienia prezesa TK sędziego Bogdana Świeczkowskiego, które dotyczy ustrojowego zamachu stanu. Tyle że politycy obecnego obozu władzy tym się nie przejmują i zamiast pójść po rozum do głowy, rozpoczynają kolejną nagonkę na byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.
Dziś składamy wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobro, podpisany przez posłanki i posłów klubów tworzących koalicję 15. października
— poinformował szef klubu KO Zbigniew Konwiński na konferencji prasowej w Sejmie.
Politycy koalicji Donalda Tuska wpisali do wniosku łącznie 51 zarzutów.
25 dotyczących popełnienia deliktów konstytucyjnych oraz 26 związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw pospolitych. Dokument liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej
— mówił Konwiński.
Przedstawicielem wnioskodawców został sekretarz klubu KO Jarosław Urbaniak.
Urbaniak jest jednym z bardziej zorientowanych posłów w Sejmie, jeśli chodzi o przestępczą działalność Zbigniewa Ziobro. Wielokrotnie już się panem Ziobro zajmował na Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych
— dodał.
Rzeczywiście Jarosław Urbaniak to poseł KO, który już skazał Zbigniewa Ziobrę. W listopadzie ubiegłego roku przedstawiając w Sejmie sprawozdanie komisji regulaminowej (przed północą) o uchylenie immunitetu b. ministrowi sprawiedliwości mówi o „zorganizowanej grupie”.
Od strony proceduralnej wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu wymaga wstępnego wniosku złożonego przez co najmniej 115 posłów. Wniosek taki marszałek Sejmu kieruje do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie. Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS lub występuje o umorzenie postępowania. Sejm podejmuje uchwałę o postawienie danej osoby przed TS większością 3/5 głosów (276 posłów) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Nie trudno dostrzec, że Koalicja Obywatelska ma dziś ogromny problem z kłodzką aferą pedofilii, o której politycy ugrupowania Donalda Tuska milczą jak zaklęci. W ocenie byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry ma posłużyć do jej przykrycia.
Wniosek do Trybunału Stanu w sprawie Zbigniewa Ziobro jest żałosnym zabiegiem, który ma na celu przykrycie tego całego syfu w gospodarce, służbie zdrowia, problemów Koalicji Obywatelskiej w związku z pedofilią w Kłodzku. Wiadomo, że nie mają wystarczającej liczby głosów
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Michał Wójcik.
Należy się spodziewać, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ochoczo nada bieg wnioskowi o TS dla Zbigniewa Ziobry. Tego entuzjazmu nie wykazał za to, jeśli chodzi o wniosek dotyczący odwołania z funkcji wicemarszałka Sejmu Moniki Wielichowskiej z KO, która do tej pory nie wytłumaczyła się z kontaktów ze skazaną nieprawomocnie za pedofilię i zoofilię Kamilą L. z Kłodzka. To była działaczka Koalicji Obywatelskiej, zaangażowana w kampanie wyborcze już po postawieniu jej zarzutów przez prokuraturę.
Robert Knap/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758031-koalicja-tuska-ma-wniosek-o-trybunal-stanu-dla-ziobry-zalosne
