Zwycięstwo prof. Cenckiewicza z rządem Tuska! NSA oddalił skargi KPRM od wyroków WSA. Chodzi o poświadczenie bezpieczeństwa

NSA i Sławomir Cenckiewicz / autor: Fratria
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne KPRM od wyroków WSA, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.

W dzisiejszym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia skargi kasacyjne Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 r. o sygnaturach akt: II SA/Wa 153/25, II SA/Wa 154/25, II SA/Wa 155/25, II SA/Wa 156/25, II SA/Wa 157/25, II SA/Wa 158/25, II SA/Wa 159/25, II SA/Wa 152/25

— poinformował dziś Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyroki te zapadły w sprawach ze skarg na decyzje Prezesa Rady Ministrów dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o wskazanych w wyroku klauzulach

— dodano.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, natomiast ze względu na informacje wrażliwe zawarte w uzasadnienie wyroku, uzasadnienie to nie będzie podlegało publicznemu udostępnieniu przez Naczelny Sąd Administracyjny

— podał NSA.

Game over

— krótko skomentował wyrok NSA Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.

Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia! Dziękuję NSA! Moje oświadczenie w sprawie odzyskanych dziś poświadczeń bezpieczeństwa, które bezprawnie mi odebrano w lipcu 2024 r. decyzją Jarosława Stróżyka i Karoliny Kisłowskiej, o godz. 14.00!

— zareagował na wyrok NSA z kolei sam Sławomir Cenckiewicz.

Wyrok odpowiedzią na decyzję Stróżyka

Dzisiejszy wyrok jest powiązany z decyzją szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka z lipca 2024 r. o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych. Organ drugiej instancji, czyli Prezes Rady Ministrów, utrzymał decyzje szefa SKW w mocy.

W listopadzie 2024 r. Cenckiewicz zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten 17 czerwca ub.r. ją uchylił.

W sierpniu 2025 r. rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że KPRM wniosła skargi kasacyjne do NSA od wyroków WSA z czerwca 2025 r. Dobrzyński mówił wtedy o braku zgody na argumentacje przedstawioną w uzasadnieniu wyroku WSA.

Czytaj także

tkwl/PAP/X/nsa.gov.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

