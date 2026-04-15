Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne KPRM od wyroków WSA, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.
W dzisiejszym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia skargi kasacyjne Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 r. o sygnaturach akt: II SA/Wa 153/25, II SA/Wa 154/25, II SA/Wa 155/25, II SA/Wa 156/25, II SA/Wa 157/25, II SA/Wa 158/25, II SA/Wa 159/25, II SA/Wa 152/25
— poinformował dziś Naczelny Sąd Administracyjny.
Wyroki te zapadły w sprawach ze skarg na decyzje Prezesa Rady Ministrów dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o wskazanych w wyroku klauzulach
— dodano.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, natomiast ze względu na informacje wrażliwe zawarte w uzasadnienie wyroku, uzasadnienie to nie będzie podlegało publicznemu udostępnieniu przez Naczelny Sąd Administracyjny
— podał NSA.
„Game over”
— krótko skomentował wyrok NSA Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia! Dziękuję NSA! Moje oświadczenie w sprawie odzyskanych dziś poświadczeń bezpieczeństwa, które bezprawnie mi odebrano w lipcu 2024 r. decyzją Jarosława Stróżyka i Karoliny Kisłowskiej, o godz. 14.00!
— zareagował na wyrok NSA z kolei sam Sławomir Cenckiewicz.
Wyrok odpowiedzią na decyzję Stróżyka
Dzisiejszy wyrok jest powiązany z decyzją szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka z lipca 2024 r. o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych. Organ drugiej instancji, czyli Prezes Rady Ministrów, utrzymał decyzje szefa SKW w mocy.
W listopadzie 2024 r. Cenckiewicz zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten 17 czerwca ub.r. ją uchylił.
W sierpniu 2025 r. rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że KPRM wniosła skargi kasacyjne do NSA od wyroków WSA z czerwca 2025 r. Dobrzyński mówił wtedy o braku zgody na argumentacje przedstawioną w uzasadnieniu wyroku WSA.
tkwl/PAP/X/nsa.gov.pl
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.