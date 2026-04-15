Premierzy Polski i Japonii Donald Tusk i Sanae Takaichi rozmawiali m.in. o współpracy przemysłów obronnych i agencji kosmicznych obu krajów, a także o pogłębieniu relacji gospodarczych. Premierzy doszli do przekonania, że Japonia i Polska mogą i powinny odegrać rolę stabilizującą w swoich regionach i na świecie.
Tusk i Takaichi poinformowali o podpisaniu deklaracji o wszechstronnym partnerstwie strategicznym między Polską a Japonią. Od 2015 r. oba kraje łączy strategiczne partnerstwo, teraz ranga relacji została podniesiona do najwyższej. Polska i Japonia podpisały też umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym. Umowa ułatwi ubezpieczonym z jednego kraju w nabywaniu praw do świadczeń np. emerytalnych w drugim kraju.
Premier Tusk zaznaczył, że relacje z partnerami stabilnymi, odpowiedzialnymi i przewidywalnymi są absolutnie bezcenne. Ocenił, że to właśnie Japonia i Polska mogą i powinny odegrać stabilizującą rolę w swoich regionach i na świecie.
Strategiczna współpraca
Jak przekazał szef polskiego rządu, z premier Japonii, a także wcześniej z przedstawicielami japońskiego biznesu, rozmawiał na szereg tematów: od kosmosu po wołowinę, od energii nuklearnej po kolej dużych prędkości, od cyberbezpieczeństwa po sztuczną inteligencję.
Zadeklarował, że oboje z Takaichi będą się angażować w ułatwianie działalności polskich firm i inwestorów w Japonii oraz japońskich inwestorów i przedsiębiorców w Polsce.
Premier Takaichi podkreśliła, że oba kraje będą wzmacniać współpracę m.in. w zakresie bezpieczeństwa, w tym przemysłu obronnego i pogłębiać współpracę gospodarczą. Poinformowała, że Polska i Japonia podpisały memorandum o współpracy w dziedzinie rolnictwa i uzgodniły współpracę między agencjami kosmicznymi.
Strategiczna współpraca - mówiła premier Takaichi - obejmie też infrastrukturę i zaawansowane technologię, w tym sztuczną inteligencję.
Spotkanie z premier Japonii było ostatnim punktem wizyty szefa polskiego rządu w Tokio. Wcześniej Donald Tusk odwiedził Koreę Płd. Rozmawiał tam m.in. o zwiększeniu wymiany handlowej, zniesieniu barier dla eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, w tym wołowiny, a także współpracy w przemyśle obronnym
Robert Knap/PAP
