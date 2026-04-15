Większość Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska - wynika z sondażu IBRiS na zlecenie Polsat News. Negatywne oceny przeważają nawet wśród wyborców Trzeciej Drogi. Jedyna grupa, w której jest więcej osób zadowolonych z działań obecnego rządu niż tych, którzy są wobec niego krytyczni, to osoby mające między 60 a 69 lat.
W sondażu IBRiS dla Polsat News 37 proc. badanych oceniło rząd Tuska „zdecydowanie źle”, z kolei 15,6 proc. „raczej źle”. Łącznie to 52,6 proc. badanych Polaków, którzy krytycznie oceniają obecny rząd.
Zaledwie 10,4 proc. badanych oceniło rząd „zdecydowanie dobrze”. Kolejne 30,7 proc. wybrało zadeklarowało, iż ma „raczej dobre” zdanie o obecnym gabinecie. Zatem łącznie 41,1 proc. badanych oceniło obecny rząd pozytywnie.
6,4 proc. Polaków wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Bardzo ciekawe wnioski płyną z analizy tego, jak rząd oceniały poszczególne grupy wiekowe wyborców. Otóż najgorzej rząd Tuska został oceniony przez grupę badanych w wieku od 30 do 39 lat. Wśród tych osób aż 49,5 proc. Polaków wybrało odpowiedź „zdecydowanie źle”, a kolejne 24,4 proc. badanych oceniło rząd „raczej źle”. Zaledwie 2 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 21,4 proc. - „raczej dobrze”.
Jest jedna grupa wiekowa, w której minimalnie przeważają pozytywne opinie dla rządu - to wyborcy w wieku od 60 do 69 lat. Wśród ich „zdecydowanie dobrze” rząd oceniło 21 proc. badanych, a następne 34,7 proc. „raczej dobrze” - łącznie to 55,7 proc. ocen pozytywnych. Z kolei „zdecydowanie źle” w tej grupie rząd oceniło 35,4 proc. badanych, a raczej „źle” 5,9 proc. badanych - to łącznie 41,3 proc.
Złe oceny nawet wśród wyborców Trzeciej Drogi
Pozytywne oceny obecnego rządu dominują wśród wyborców KO i Nowej Lewicy, z kolei negatywne wśród wyborców PiS-u i Konfederacji - tu bez zaskoczenia. Ciekawe jest jednak, że negatywne oceny obecnego rządu przeważają wśród wyborców Trzeciej Drogi (Polski 2050 i PSL-u). W tym przypadku aż 38,9 proc. wyborców oceniło obecny rząd „zdecydowanie źle”! Kolejne 12,7 proc. badanych z tej grupy oceniło rząd „raczej źle” - to łącznie 51,6 proc. ocen negatywnych. Zaledwie 6,8 proc. zwolenników Trzeciej Drogi oceniło rząd „zdecydowanie dobrze”, a 35,7 proc. raczej dobrze. 6 proc. z nich wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”
Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS dla Polsat News w dniach 8-13 kwietnia 2026 roku metodą CATI. Polsat News nie podało, na jakiej próbie wykonano badanie.
Czytaj także
Adam Stankiewicz/Polsat News
