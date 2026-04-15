Uważam, że jest poważnie zagrożona, jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie w roli ministra - tak w sprawie Pauliny Hennig-Kloski prognozował Marek Sawicki. Poseł PSL w rozmowie z RMF FM zaznaczył, że szefowa resortu środowiska i klimatu „przekroczyła pewne zasady, których żaden minister nie powinien przekraczać”. Jednocześnie polityk ludowców postawił Hennig-Klosce ultimatum. - Jeśli tego nie zrobi, mojego głosu nie ma - zapowiedział.
Sawicki: Poparcie Donalda Tuska może mieć, ale…
O zmianach w rządzie mówiło się już dawno i nieoficjalnie stanowisko Hennig-Kloski wymieniano wśród najbardziej palących i wymagających zmian. Na przykład zgodnie z sondażem SW Research dla „Wprost”, opublikowanym pod koniec marca, najgorzej ocenianym ministrem była Barbara Nowacka, szefująca resortowi edukacji, na drugim miejscu ex aequo znaleźli się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jednak na najniższym stopniu podium uplasowała się już właśnie Paulina Hennig-Kloska (szefowa KP „Centrum”).
Donald Tusk zastrzegał jednak niezmiennie, że nie zamierza nikogo wymieniać.
Opinia Marka Sawickiego różni się jednak od zapewnień premiera.
Poparcie Donalda Tuska może mieć, natomiast to co się wyczynia się w obszarze lasów, w kwestii związanych z łowiectwem, to co dotyczyło nieskuteczności w zakresie obszarów chronionych, to wszystko jest rola Pauliny Hennig - Kloski.
— wymienił ludowiec.
„Kropka nad i” minister klimatu
Zdaniem Sawickiego „kropką nad i, którą sobie postawiła, było sterowanie odwołaniem prezesa BOŚ”.
Na radzie chciał [on] przedstawić nadużycia swoich współpracowników z zarządu i związku z tym został odwołany
— powiedział polityk PSL.
Sawicki: Jeśli ich nie odwoła…
Sawicki zastrzegł przy tym, że „Hennig-Kloska ma czas, by naprawić swoje błędy i odwołać tych, których zarzuty dotyczą”.
Jeśli tego nie zrobi, mojego głosu nie ma
— zapowiedział wprost poseł ludowców.
Są pewne zasady, których pani minister nie powinna przekraczać i żaden minister. Zasady zostały przekroczone
— dodał.
