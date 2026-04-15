Prezydent Karol Nawrocki postanowieniem z 14 kwietnia mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - poinformował na antenie Polsat NEWS rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
To jest rezultat spotkania z 15 stycznia, uzgodnień z szefami służb z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, ale przede wszystkim z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem
— przekazał Rafał Leśkiewicz.
Gość programu „Graffiti” zaznaczył, że na spotkaniu padła prośba, aby poprawić wnioski tak, aby były zgodne z procedurami.
Trafiły one po spotkaniu 15 stycznia, poprawione, uzupełnione i wczoraj pan prezydent zdecydował o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW
— wyjaśnił rzecznik.
Leśkiewicz zamieścił również w tej sprawie wpis na portalu X.
Postanowieniami z 14 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Na wniosek Szefa Agencji Wywiadu postanowieniami z 14 kwietnia Prezydent RP nadal 22 Medale za Długoletnią Służbę i 39 Krzyży Zasługi funkcjonariuszom AW.
Na wniosek Szefa Służby Wywiadu Wojskowego postanowieniami z 14 kwietnia 2026 r. Prezydent RP nadał 14 Krzyży Zasługi, 30 Medali za Długoletnią Służbę, 3 Krzyże Wojskowe i 1 Wojskowy Krzyż Zasługi żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym SWW.
Gratulacje dla nowych oficerów i wszystkich odznaczonych
— czytamy we wpisie rzecznika prezydenta.
kk/Polsat NEWS
