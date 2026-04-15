PILNE

Prezydent Nawrocki podpisał 96 nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy ABW. "To jest rezultat spotkania z 15 stycznia"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/Albert Zawada
Prezydent Karol Nawrocki postanowieniem z 14 kwietnia mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - poinformował na antenie Polsat NEWS rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.

To jest rezultat spotkania z 15 stycznia, uzgodnień z szefami służb z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, ale przede wszystkim z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem

— przekazał Rafał Leśkiewicz.

Gość programu „Graffiti” zaznaczył, że na spotkaniu padła prośba, aby poprawić wnioski tak, aby były zgodne z procedurami.

Trafiły one po spotkaniu 15 stycznia, poprawione, uzupełnione i wczoraj pan prezydent zdecydował o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW

— wyjaśnił rzecznik. 

Leśkiewicz zamieścił również w tej sprawie wpis na portalu X.

Postanowieniami z 14 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Na wniosek Szefa Agencji Wywiadu postanowieniami z 14 kwietnia Prezydent RP nadal 22 Medale za Długoletnią Służbę i 39 Krzyży Zasługi funkcjonariuszom AW.

Na wniosek Szefa Służby Wywiadu Wojskowego postanowieniami z 14 kwietnia 2026 r. Prezydent RP nadał 14 Krzyży Zasługi, 30 Medali za Długoletnią Służbę, 3 Krzyże Wojskowe i 1 Wojskowy Krzyż Zasługi żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym SWW.

Gratulacje dla nowych oficerów i wszystkich odznaczonych

— czytamy we wpisie rzecznika prezydenta.

kk/Polsat NEWS

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych