„W żadnym zakresie nie doszło tutaj do złamania prawa. Czekamy na te wnioski z prokuratury czy na te wezwania do prokuratury. Nikt nie ma obaw w Kancelarii Prezydenta co do działań pana Żurka. Pan Żurek po prostu naraża się wyłącznie na śmieszność” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP, odpowiadając na groźby Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości.
Prokurator Generalny, szef MS Waldemar Żurek poinformował, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK.
Wezwania nie ma
Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24, czy dostał już wezwanie z prokuratury.
Jeszcze żadne wezwanie z prokuratury nie przyszło
— przekazał.
Tak naprawdę to jest niezwykle poważna sprawa, kiedy minister sprawiedliwości okazuje się takim ignorantem, jeżeli chodzi o prawo i stan prawa w Polsce. Panu ministrowi pomyliły się porządki prawne. Myśli, że funkcjonujemy przed 1989 rokiem w okresie polski komunistycznej, totalitarnej, gdzie władza mogła wszystko
— wskazał.
Otóż tak nie jest. Pan prezydent Karol Nawrocki został wybrany w demokratycznych wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Ma konstytucyjne prerogatywy jasno opisane w konstytucji, ale także w ustawach, które zostały uchwalone na podstawie polskiej konstytucji. I oczywiście podejmuje decyzję w oparciu o przepisy prawa, ale przede wszystkim jako strażnik konstytucji, jako najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, wszystkie swoje decyzje musi podejmować w sposób niezwykle odpowiedzialny
— wyjaśnił.
W żadnym zakresie nie doszło tutaj do złamania prawa. Czekamy na te wnioski z prokuratury czy na te wezwania do prokuratury. Nikt nie ma obaw w Kancelarii Prezydenta co do działań pana Żurka. Pan Żurek po prostu naraża się wyłącznie na śmieszność
— podkreślił.
Ataki Tuska i Czarzastego
Leśkiewicz został zapytany, czy Kancelaria Prezydenta RP będzie reagowała prawnie na obraźliwe słowa kierowane pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego.
Co do zasady my oczywiście dbamy o wizerunek i o dobre imię pana prezydenta, natomiast w przypadku pana premiera Donalda Tuska, który donosi na Polskę i na pana prezydenta podczas swojej delegacji do Korei i Japonii, mówiąc o sabotażyście, czy też w przypadku pana marszałka Czarzastego, nie zamierzamy tego robić
— wyjaśnił.
Cóż, panu marszałkowi Czarzastemu należy jedynie współczuć. To niemogący się odnaleźć w demokratycznej rzeczywistości człowiek, który mentalnie żyje jeszcze w czasach PRL-u, w czasach komunizmu. Najlepiej, żeby w tych czasach sobie został, żył tą swoją przeszłością. Natomiast przynosi oczywiście takimi wypowiedziami wstyd polskiemu parlamentowi
— ocenił.
Było, nie było, jest jednak drugą osobą w państwie wybraną decyzją Donalda Tuska i wystawia z jednej strony sobie opinię, pokazując, jakim jest małostkowym politykiem, który nie potrafi przyjąć decyzji Polaków, wybierających Karola Nawrockiego na prezydenta a z drugiej strony to też pokazuje, jacy są jego mocodawcy, to znaczy pan premier Donald Tusk i cała koalicja rządząca
— wskazał.
Adrian Siwek/wPolsce24/PAP
