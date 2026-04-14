Żurek rusza na "łowy". Skierował do Węgier pisma ws. Ziobry i Romanowskiego. Lewandowski zadrwił z absurdu tych działań

Żurek pisze do Węgier ws. Ziobry i Romanowskiego / autor: Fratria
Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował we wtorek do władz Węgier dwa pisma dotyczące śledztwa prowadzonego przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej ws. nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości” - poinformowała rzeczniczka prasowa PG Anna Adamiak. „Dziś, jako Prokurator Generalny, zwróciłem się do węgierskich ministrów - sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych o pilne udzielenie informacji, czy Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu przyznano status uchodźców lub prawo azylu, a jeśli tak - kiedy, przez jaki organ i na jakiej podstawie” - przekazał Żurek w serwisie X. Działania te skrytykował mecenas Bartosz Lewandowski.

Jak czytamy w komunikacie PG, w pierwszym piśmie Waldemar Żurek zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Węgier o informację czy europejskiemu nakazowi aresztowania, wydanemu przez polski sąd wobec Marcina Romanowskiego, „ukrywającego się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nadano bieg, a jeśli tak – na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące jego wykonania”.

W drugim piśmie skierowanym do ministra spraw wewnętrznych Węgier Waldemar Żurek przekazał informację o prowadzonym przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej śledztwie, w toku którego, wobec Zbigniewa Ziobry wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia 26 przestępstw, a wobec Marcina Romanowskiego 19 przestępstw, m.in. przywłaszczenia i usiłowania przywłaszczenia środków publicznych w wielkich rozmiarach pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

Według komunikatu, szef MS, Prokurator Generalny poinformował szefa MSW Węgier „o wdrożeniu poszukiwań Marcina Romanowskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, który przekazano Ministerstwu Sprawiedliwości Węgier przy piśmie z dnia 27 lutego 2026 r.”

Jednocześnie wskazał, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają obecnie na terytorium Węgier, a z niepotwierdzonych oficjalnie przez władze węgierskie informacji wynika, że uzyskali oni tam prawo azylu

— czytamy.

Waldemar Żurek zwrócił się też do ministra spraw wewnętrznych Węgier z prośbą „o potwierdzenie uzyskania statusu uchodźcy przez obu podejrzanych oraz wskazanie dat tych decyzji” - podkreślono w komunikacie.

Ponadto, w przypadku potwierdzenia uzyskania przez Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego prawa azylu na terytorium Węgier, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do uchylenia tych decyzji

— głosi komunikat.

Działania Żurka

O sprawie Żurek poinformował w swoich mediach społecznościowych.

Dziś, jako Prokurator Generalny, zwróciłem się do węgierskich ministrów - sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych o pilne udzielenie informacji, czy Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu przyznano status uchodźców lub prawo azylu, a jeśli tak - kiedy, przez jaki organ i na jakiej podstawie

— wskazał.

Władze Węgierskie od miesięcy uchylają się od udzielenia pełnej informacji w tym zakresie

— napisał.

Ponownie wystąpiłem też o informację, co dzieje się ze sprawą Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego i na jakim etapie jest to postępowanie

— zaznaczył.

Ponadto wystąpiłem o podjęcie działań prowadzących do uchylenia ewentualnych decyzji azylowych. Powód jest prosty. Takie decyzje w oczywisty sposób naruszają prawo Unii Europejskiej i godzą w zasadę wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi

— podkreślił Żurek.

Surowa ocena

Na jego wpis zareagował mecenas Bartosz Lewandowski.

Szanowny Panie Ministrze, albo Pan nie panuje nad tym co się dzieje w podległej Panu Prokuraturze, albo publikuje Pan ten komunikat tylko i wyłącznie w celach PR-owych

— ocenił.

Decyzja o udzieleniu ochrony międzynarodowej Marcinowi Romanowskiemu wraz z tłumaczeniem przysięgłym znajduje się w aktach postępowania w sprawie ENA w Sądzie Okręgowym w Warszawie bodaj od listopada 2025 r

— wskazał.

I prokuratorzy o tym powinni wiedzieć, a Sąd się na to nawet powoływał w uzasadnieniu

— dodał.

Adrian Siwek/X/PAP

