„Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował we wtorek do władz Węgier dwa pisma dotyczące śledztwa prowadzonego przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej ws. nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości” - poinformowała rzeczniczka prasowa PG Anna Adamiak. „Dziś, jako Prokurator Generalny, zwróciłem się do węgierskich ministrów - sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych o pilne udzielenie informacji, czy Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu przyznano status uchodźców lub prawo azylu, a jeśli tak - kiedy, przez jaki organ i na jakiej podstawie” - przekazał Żurek w serwisie X. Działania te skrytykował mecenas Bartosz Lewandowski.
Jak czytamy w komunikacie PG, w pierwszym piśmie Waldemar Żurek zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Węgier o informację czy europejskiemu nakazowi aresztowania, wydanemu przez polski sąd wobec Marcina Romanowskiego, „ukrywającego się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nadano bieg, a jeśli tak – na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące jego wykonania”.
W drugim piśmie skierowanym do ministra spraw wewnętrznych Węgier Waldemar Żurek przekazał informację o prowadzonym przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej śledztwie, w toku którego, wobec Zbigniewa Ziobry wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia 26 przestępstw, a wobec Marcina Romanowskiego 19 przestępstw, m.in. przywłaszczenia i usiłowania przywłaszczenia środków publicznych w wielkich rozmiarach pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.
Według komunikatu, szef MS, Prokurator Generalny poinformował szefa MSW Węgier „o wdrożeniu poszukiwań Marcina Romanowskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, który przekazano Ministerstwu Sprawiedliwości Węgier przy piśmie z dnia 27 lutego 2026 r.”
Jednocześnie wskazał, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają obecnie na terytorium Węgier, a z niepotwierdzonych oficjalnie przez władze węgierskie informacji wynika, że uzyskali oni tam prawo azylu
— czytamy.
Waldemar Żurek zwrócił się też do ministra spraw wewnętrznych Węgier z prośbą „o potwierdzenie uzyskania statusu uchodźcy przez obu podejrzanych oraz wskazanie dat tych decyzji” - podkreślono w komunikacie.
Ponadto, w przypadku potwierdzenia uzyskania przez Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego prawa azylu na terytorium Węgier, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do uchylenia tych decyzji
— głosi komunikat.
Działania Żurka
O sprawie Żurek poinformował w swoich mediach społecznościowych.
Dziś, jako Prokurator Generalny, zwróciłem się do węgierskich ministrów - sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych o pilne udzielenie informacji, czy Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu przyznano status uchodźców lub prawo azylu, a jeśli tak - kiedy, przez jaki organ i na jakiej podstawie
— wskazał.
Władze Węgierskie od miesięcy uchylają się od udzielenia pełnej informacji w tym zakresie
— napisał.
Ponownie wystąpiłem też o informację, co dzieje się ze sprawą Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego i na jakim etapie jest to postępowanie
— zaznaczył.
Ponadto wystąpiłem o podjęcie działań prowadzących do uchylenia ewentualnych decyzji azylowych. Powód jest prosty. Takie decyzje w oczywisty sposób naruszają prawo Unii Europejskiej i godzą w zasadę wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi
— podkreślił Żurek.
Surowa ocena
Na jego wpis zareagował mecenas Bartosz Lewandowski.
Szanowny Panie Ministrze, albo Pan nie panuje nad tym co się dzieje w podległej Panu Prokuraturze, albo publikuje Pan ten komunikat tylko i wyłącznie w celach PR-owych
— ocenił.
Decyzja o udzieleniu ochrony międzynarodowej Marcinowi Romanowskiemu wraz z tłumaczeniem przysięgłym znajduje się w aktach postępowania w sprawie ENA w Sądzie Okręgowym w Warszawie bodaj od listopada 2025 r
— wskazał.
I prokuratorzy o tym powinni wiedzieć, a Sąd się na to nawet powoływał w uzasadnieniu
— dodał.
