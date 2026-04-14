Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych w mediach społecznościowych zaatakował dziennikarza Polsat News Bogdana Rymanowskiego. Mecenas oskarżył go o zniesławienie i domaga się przeprosin.
Panie Rymanowski. Publicznie i wielokrotnie mnie znieważyłeś, zniesławiłeś i naruszyłeś Pan moje dobra osobiste
— grzmiał Roman Giertych
Wzywam Pana do opublikowania przeprosin i linku do komunikatu Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która wyśmiała wręcz kłamstwa S. Jadczaka
— przekonywał.
O co chodzi?
Roman Giertych nie sprecyzował, o jaką wypowiedź Bogdana Romanowskiego mu chodzi. Być może chodzi o słowa, które padły w programie dziennikarza w Polsat News, gdzie podczas jego rozmowy m.in. z Katarzyną Lubnauer, posłanką Koalicji Obywatelskiej i Jackiem Ozdobą, europosłem Prawa i Sprawiedliwości, poruszany był temat kontrowersji związanych z Giertychem.
Sprawa Giertycha
Dziennikarze Wirtualnej Polski i money.pl ujawnili nowe szokujące informacje na temat Romana Giertycha i jego kancelarii.
Rosjanka, która pomaga ukrywać majątki rosyjskim biznesmenom, stoi za przelaniem kilkuset tysięcy złotych do kancelarii Romana Giertycha. Pieniądze przeszły przez raj podatkowy w Liechtensteinie, a ich pochodzenie dodatkowo ukrywano przez powiązanie ze spółką w Panamie, innym raju podatkowym. Za przelewami stał Sebastian J. ps. „Foka”, czyli najbliższy współpracownik Romana Giertycha. A pieniądze pochodziły według prokuratury z przestępstwa. Ale ta sama prokuratura najpierw za czasów Ziobry nieudolnie prowadziła śledztwo w sprawie Giertycha, a za czasów Tuska i Bodnara na chama umorzyła zarzuty Giertychowi, z pominięciem kluczowych świadków i dowodów
— informował w mediach społecznościowych Szymon Jadczak.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758000-giertych-sie-wsciekl-domaga-sie-przeprosin-od-rymanowskiego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.