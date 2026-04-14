TYLKO U NAS. Wielichowska milczy ws. afery pedofilskiej. Kołodziejczak także unikał tematu: "Nikogo nie będę ganił w tej sprawie"

Michał Kołodziejczak o aferze w Kłodzku / autor: wPolsce24
Poseł Michał Kołodziejczak unikał tematu wicemarszałek Moniki Wielichowskiej i kontrowersji związanych z aferą pedofilsko-zoofilską w Kłodzku. „Ja nie jestem prokuratorem. Ja nie jestem osobą, która w to wszystko się zagłębia. To na pewno nie jest sprawa wygodna, nawet jeżeli są osoby, które są skazane, a z niektórymi politykami znali się wcześniej, to nie każdy musiał wiedzieć, co się działo. Ja nie będę nikogo ani usprawiedliwiał, ani ganił w tej sprawie” - przekonywał na antenie Telewizji wPolsce24.

Monika Wielichowska cały czas milczy ws. afery pedofilskiej i zoofilskiej w Kłodzku z udziałem osoby związanej w przeszłości z Koalicją Obywatelską, która blisko z nią współpracowała.

O sprawę próbował dopytać w Sejmie redaktor Rafał Jarząbek z Telewizji wPolsce24, ale zanim zdążył zadać pytanie, usłyszał od wicemarszałek Sejmu następujące słowa.

To, co robicie jest obrzydliwe

— grzmiała.

Nie znam szczegółów”

Michał Kołodziejczak został zapytany na antenie Teleiwzji wPolsce24, dlaczego wicemarszałek Wielichowska milczy i czy nie powinna odnieść się do sprawy podczas konferencji prasowej.

Kiedy są jakieś wątpliwości co do mojego zachowania, różnych rzeczy, staram się zawsze te sprawy wyjaśniać, czy wcześniej, czy później

— stwierdził.

Każdy z nas jest człowiekiem. Ja też. Jak czasem zrobię coś złego, to czasem ciężko jest nawet od razu się wytłumaczyć tak z dnia na dzień, ale zawsze staram się robić to w jakimś krótkim czasie, żeby też ucinać wszelkie spekulacje. Ja nie znam szczegółów tej sprawy

— powiedział.

Nie będę się wypowiadał”

Anna Pawelec wyraziła zdziwienie, że poseł nie zna szczegółów sprawy, która jest głośna od wielu tygodni.

Ja nie jestem prokuratorem. Ja nie jestem osobą, która w to wszystko się zagłębia. To na pewno nie jest sprawa wygodna, nawet jeżeli są osoby, które są skazane, a z niektórymi politykami znali się wcześniej, to nie każdy musiał wiedzieć, co się działo. Ja nie będę nikogo ani usprawiedliwiał, ani ganił w tej sprawie

— tłumaczył polityk.

Staram się, przynajmniej od jakiegoś czasu patrzeć na wszystkich jak po prostu na zwykłego człowieka i zwykłe ludzkie reakcje. Ja nie wiem, nie znam szczegółów, nie będę się wypowiadał, ta sprawa nie dotyczy mnie

— podkreślił.

Pewnie wszystkim byłoby łatwiej, gdyby usłyszeli jakieś wyjaśnienia i każdemu z nas byłoby łatwiej też ocenić tę sytuację, ale myślę, że sprawa, chociażby służby zdrowia, to są sprawy, które dotyczą wszystkich polityków, wszystkich ludzi. To jest bardzo ważne. A takie czy inne sprawy zawsze wcześniej, czy później ocenią wyborcy

— wskazał.

Adrian Siwek/wPolsce24

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

