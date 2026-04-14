Jak ustalił portal wPolityce.pl, Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wybrało swojego kandydata na prezesa IPN. Dziś odbyły się przesłuchania kandydatów na to stanowisko.
Jak wynika z ustaleń portalu wPolityce.pl, Kolegium IPN rekomendowało dr. Mateusza Szpytmę na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
II etap konkursu
Dzisiejsze przesłuchanie było II etapem konkursu. Zostało do niego zakwalifikowanych dziesięcioro kandydatów: dr hab. Przemysław Benken, dr Leszek Buller, dr Tomasz Ceglarz, dr Aldona Dydek, dr Arkadiusz Kazański, dr Marek Kołłątaj, dr Maciej Kossowski, dr Joanna Napierała, dr Emilian Prałat oraz dr Mateusz Szpytma.
Kandydaci mieli po 10 minut na przedstawienie swojego dorobku oraz planowanej koncepcji prowadzenia IPN, a następnie członkowie Kolegium przez 20 minut zadawali im pytania. Na tym zakończyła się jawna część posiedzenia.
To drugi z rzędu konkurs na prezesa IPN. Ogłoszenie konkursu na prezesa IPN było konieczne, ponieważ dotychczasowy prezes tej instytucji dr Karol Nawrocki, pełniący tę funkcję od 2021 r., został wybrany na prezydenta RP. W pierwszym konkursie, który odbył się w październiku 2025 r., przez Kolegium IPN rekomendowany został obecny wiceprezes tej instytucji dr hab. Karol Polejowski. Jednak nie uzyskał on wymaganej większości głosów w Sejmie. W rezultacie cała procedura musiała rozpocząć się od nowa.
Prezes IPN, którego kadencja trwa pięć lat, w sprawowaniu swego urzędu jest niezależny od organów władzy państwowej. Ta sama osoba nie może być prezesem więcej niż przez dwie kolejne kadencje. W ustawie znalazł się również zapis, że prezes IPN nie może być bez zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Są w tym względzie jednak wyjątki, np. ujęcie go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.
Funkcję prezesa Instytutu w przeszłości sprawowali Leon Kieres, Janusz Kurtyka, Łukasz Kamiński, Jarosław Szarek i Karol Nawrocki.
mly/wPolityce.pl/PAP
