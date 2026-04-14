Bochenek broni prezesa Kaczyńskiego po pomyłce: "Charakterystyczne, że te zachowania i wypowiedzi Tuskowi nie przeszkadzają"

Bochenek broni prezesa Kaczyńskiego po pomyłce / autor: Fratria

W związku z dzisiejszą wypowiedzią p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie odnoszącą się do zachowań p. Pétera Magyar-a (w tym wątku o szczeniaku w mikrofalówce) zwracam uwagę, iż p. prezes Jarosław Kaczyński opierał się na informacjach, które od wielu dni były kolportowane przez media" - zauważył Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości w serwisie X.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pytany był w Sejmie o wynik wyborów na Węgrzech. Wskazał, że nie pogratuluje Peterowi Magyarowi.

To jest człowiek, któremu w żadnym wypadku nie będę składał gratulacji. Takich ludzi po prostu w życiu publicznym Polski, Europy i świata być nie powinno

— wskazał.

Na przykład to, co opisuje jego żona, że upiekł szczenię

— podkreślił.

Czytaj także

Reakcja Bochenka

Informacja ta okazała się nieprawdą.

W związku z dzisiejszą wypowiedzią p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie odnoszącą się do zachowań p. Pétera Magyar-a (w tym wątku o szczeniaku w mikrofalówce) zwracam uwagę, iż p. prezes Jarosław Kaczyński opierał się na informacjach, które od wielu dni były kolportowane przez media

— napisał Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

W natłoku licznych kontrowersyjnych materiałów przedstawiających sytuacje z udziałem kandydata popieranego przez Tuska, akurat ta jedna okazała się nieprawdziwa. Dobrze byłoby, aby także inne były wymyślone, a niestety nie są

— wskazał.

Charakterystyczne, że te zachowania i wypowiedzi Tuskowi nie przeszkadzają

— dodał.

Adrian Siwek/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

