Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pytany był w Sejmie o wynik wyborów na Węgrzech. Wskazał, że nie pogratuluje Peterowi Magyarowi.
To jest człowiek, któremu w żadnym wypadku nie będę składał gratulacji. Takich ludzi po prostu w życiu publicznym Polski, Europy i świata być nie powinno
— wskazał.
Na przykład to, co opisuje jego żona, że upiekł szczenię
— podkreślił.
Czytaj także
Reakcja Bochenka
Informacja ta okazała się nieprawdą.
W związku z dzisiejszą wypowiedzią p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie odnoszącą się do zachowań p. Pétera Magyar-a (w tym wątku o szczeniaku w mikrofalówce) zwracam uwagę, iż p. prezes Jarosław Kaczyński opierał się na informacjach, które od wielu dni były kolportowane przez media
— napisał Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
W natłoku licznych kontrowersyjnych materiałów przedstawiających sytuacje z udziałem kandydata popieranego przez Tuska, akurat ta jedna okazała się nieprawdziwa. Dobrze byłoby, aby także inne były wymyślone, a niestety nie są
— wskazał.
Charakterystyczne, że te zachowania i wypowiedzi Tuskowi nie przeszkadzają
— dodał.
