Konrad Berkowicz z klubu Konfederacji może zostać ukarany finansowo za naruszenie powagi Sejmu. Na dzisiejszym posiedzeniu porównał on Izrael do hitlerowskich Niemiec i rozwinął stylizowaną flagę ze swastyką umieszczoną zamiast gwiazdy Dawida. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych „w najostrzejszy sposób” potępia zachowanie posła.
Oświadczenie Kancelarii Sejmu RP
Stanowisko marszałka Sejmu ws. dzisiejszego wystąpienia posła Konfederacji zostało opublikowane przez Kancelarię Sejmu RP.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo potępia skandaliczne zachowanie posła Konrada Berkowicza, który w trakcie wystąpienia na sali plenarnej zaprezentował symbolikę odwołującą się do nazizmu”
— podkreślono.
W polskim parlamencie nie ma i nie będzie miejsca na symbole i przekazy nawiązujące do ideologii odpowiedzialnej za jedne z największych zbrodni w historii ludzkości oraz na antysemityzm”
— czytamy w komunikacie.
Kary dla Berkowicza
Włodzimierz Czarzasty zlecił przygotowanie wniosku do Prezydium Sejmu o ukaranie posła Berkowicza. Miałby on odpowiedzieć za naruszenie powagi Sejmu, co grozi karą finansową w wysokości połowy uposażenia lub pełnej diety przez trzy miesiące.
Na tym kłopoty posła Konfederacji mogą się nie skończyć. Służby prawne Kancelarii Sejmu analizują możliwość zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze domniemanym znieważeniem flagi obcego państwa oraz propagowaniem nazizmu.
Reakcja MSZ
Do zachowania posła odniosło się MSZ na portalu X.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najostrzejszy sposób potępia posłużenie się przez posła Konrada Berkowicza symbolem swastyki wpisanym we flagę Państwa Izrael. Krytyka polityki regionalnej Izraela ze strony posła nie uzasadnia takiego gestu, który jest w najwyższym stopniu obraźliwy nie tylko dla Żydów i Izraelczyków, ale wszystkich, wśród których Holokaust i inne zbrodnie nazistowskie są ważnym elementem pamięci i tożsamości
— czytamy we wpisie MSZ.
Jak podkreślono, „Polacy mają szczególny obowiązek dbania o pamięć historyczną związaną z Zagładą, największą zbrodnią na terenach okupowanych”.
Jakiekolwiek prowokacje uznać należy za karygodne i niedopuszczalne
— oświadczył resort dyplomacji.
„Izrael to nowa III Rzesza”
Konrad Berkowicz na dzisiejszym posiedzeniu opisał działanie bomb fosforowych, których Izrael wbrew przyjętym zakazom miał używać w Libanie.
Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak
— mówił z polityk Konfederacji, rozwijając wspomnianą flagę ze swastyką.
SC/PAP/rmf24.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757989-czarzasty-chce-kary-dla-berkowicza-msz-potepia
