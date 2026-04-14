Ambasador USA reaguje na wystąpienie Berkowicza z przerobioną flagą Izraela. "Wstydź się! Wstydź się! Wstydź się!"

Tom Rose, ambasador USA w Polsce
Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz z mównicy sejmowej oskarżył Izrael o ludobójstwo, na końcu wystąpienia rozwijając flagę tego państwa, na której Gwiazdę Dawida zastąpiono swastyką. Na „happening” polityka ostro zareagował ambasador USA w Polsce Tom Rose. „Nie zauważyliście, że nami, Żydami, nie da się już tak łatwo pomiatać, prawda?” - napisał na portalu X.

Media i organizacje zajmujące się obroną praw człowieka wielokrotnie alarmowały, że Izrael używa na Bliskim Wschodzie zakazanych bomb fosforowych. Ten temat podjął dziś w Sejmie poseł Konfederacji.

Berkowicz o Izraelu: Nowa III Rzesza

Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak

— powiedział Berkowicz, rozwijając flagę ze swastyką zamiast Gwiazdy Dawida.

Wystąpienie parlamentarzysty Konfederacji wywołało oburzenie nie tylko w polskim Sejmie.

WSTYDŹ SIĘ, WSTYDŹ SIĘ, WSTYDŹ SIĘ!! Nie zauważyliście, że nami, Żydami, nie da się już tak łatwo pomiatać, prawda? Bronimy się z całych sił, bez przeprosin – stoimy po stronie naszych przyjaciół i wiemy, jak walczyć i pokonać naszych wrogów!!!

— napisał na portalu X ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

