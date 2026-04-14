Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz z mównicy sejmowej oskarżył Izrael o ludobójstwo, na końcu wystąpienia rozwijając flagę tego państwa, na której Gwiazdę Dawida zastąpiono swastyką. Na „happening” polityka ostro zareagował ambasador USA w Polsce Tom Rose. „Nie zauważyliście, że nami, Żydami, nie da się już tak łatwo pomiatać, prawda?” - napisał na portalu X.
Media i organizacje zajmujące się obroną praw człowieka wielokrotnie alarmowały, że Izrael używa na Bliskim Wschodzie zakazanych bomb fosforowych. Ten temat podjął dziś w Sejmie poseł Konfederacji.
Czytaj także
Berkowicz o Izraelu: Nowa III Rzesza
Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak
— powiedział Berkowicz, rozwijając flagę ze swastyką zamiast Gwiazdy Dawida.
Wystąpienie parlamentarzysty Konfederacji wywołało oburzenie nie tylko w polskim Sejmie.
WSTYDŹ SIĘ, WSTYDŹ SIĘ, WSTYDŹ SIĘ!! Nie zauważyliście, że nami, Żydami, nie da się już tak łatwo pomiatać, prawda? Bronimy się z całych sił, bez przeprosin – stoimy po stronie naszych przyjaciół i wiemy, jak walczyć i pokonać naszych wrogów!!!
— napisał na portalu X ambasador USA w Polsce Tom Rose.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757980-ambasador-usa-reaguje-na-wystapienie-berkowicza-wstydz-sie
