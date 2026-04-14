Tusk znów ociepla wizerunek? Biegał ze Szłapką w Tokio. "Przypadkiem" spotkał grupę Polaków cieszących się z wyniku wyborów na Węgrzech

Premier Donald Tusk w Sejmie / autor: Fratria/X: @donaldtusk
Premier Donald Tusk postanowił zamieścić filmik ocieplający wizerunek. Tym razem nie bawił się zabawkami, nie rysował psów, a nawet nie jadł zupy. Biegał za to ulicami Tokio (najwyraźniej pozazdrościwszy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu). Towarzyszył mu rzecznik rządu Adam Szłapka, a na swojej drodze obaj na pewno całkowicie „przypadkowo” spotkali grupę Polaków cieszących się z wyniku wyborów na Węgrzech.

Premier Donald Tusk kiedyś regularnie „haratał w gałę” lub biegał, jednak ostatnio najwyraźniej nieco ograniczył aktywność sportową i postawił na ocieplenie wizerunku w inny sposób - jedząc lub bawiąc się zabawkami.

Całą noc świętowałem”

Tym razem jednak urządził przebieżkę ulicami Tokio. Co prawda bez wpatrzonej w premiera Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, jak drzewiej bywało, za to w towarzystwie Adama Szłapki.

Czysty przypadek sprawił zapewne, że Tusk spotkał po drodze wielu Polaków, którzy cieszyli się z wyniku wyborów na Węgrzech.

Pojechać do Tokio, żeby spotkać premiera…

— mówią napotkane osoby.

Świętujemy Węgry

— słyszymy w filmiku.

Ja też! Całą noc świętowałem

— ekscytuje się premier.

Dobry początek dnia w Tokio

— napisał w opisie filmiku Tusk.

W tle słyszymy fragment utworu „Dziewczyna o perłowych włosach” węgierskiego zespołu Omega.

X/Joanna Jaszczuk

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

