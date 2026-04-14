WIDEO

Jak reagować na dziki? Prezes PiS rozbawił posłów i dziennikarzy. "Mogą tak chrumkać, mają takie kły"; "Ja tak robiłem i żyję"

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na sejmowym korytarzu / autor: PAP/Rafał Guz
Obecność dzików w dużych miastach, w terenie zabudowanym, budzi w ostatnim czasie ogromne emocje. Wiele osób obawia się tych zwierząt (zwłaszcza samic z małymi), choć prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkał się ostatnio z falą krytyki ze strony własnego elektoratu po decyzji o uśmierceniu dzików na Bemowie i Mokotowie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma jednak inny sposób na te - często budzące obawy - zwierzęta.

W stolicy dziki coraz liczniej pojawiają się nie tylko w dzielnicach spokojniejszych i bardziej peryferyjnych, jak Wawer czy Rembertów, ale także bliższych centrum. Kiedy pod koniec marca i na początku kwietnia stada tych zwierząt (w jednym z przypadków były to 4 lochy i 12 warchlaków, czyli młodych) zostały uśmiercone przez służby miejskie na osiedlach na warszawskim Bemowie i Mokotowie, na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego spadła fala krytyki, i to często ze strony jego własnego elektoratu.

Trzeba na nie iść”

Kiedy jednak już napotkamy na swojej drodze dzika, a może nawet całe ich stado, to czy należy postąpić jak w wierszu Jana Brzechwy? Być może, choć prezes PiS Jarosław Kaczyński podzielił się zgoła innym sposobem.

Kiedyś byłem na wakacjach, nawet pamiętam, że był to rok 1992, w leśniczówce. Obok była taka zagroda leśna, z masą zwierząt najróżniejszych. W tym ogromnymi stadami dzików. Leśnicy mi powiedzieli: „Może pan tam wchodzić. Jak idą dziki nawet wielkim stadem, to trzeba na nie iść, nie można się przestraszyć”

— opowiedział w rozmowie z dziennikarzami na sejmowym korytarzu.

Samce mogą się odwracać i tak chrumkać. I mają te kły. Ale trzeba na nie iść. I ja to robiłem, ale jakoś żyję

— podsumował były premier.

wPolsce24/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych