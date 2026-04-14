„Pani marszałek, dlaczego nie chce pani rozmawiać z mediami na ten temat?” - zapytał redaktor Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek Monikę Wielichowską w Sejmie, odnosząc się do afery pedofilskiej i zoofilskiej w Kłodzku. Zamieszana w nią jest Kamila L., która w przeszłości była członkiem Koalicji Obywatelskiej.
Monika Wielichowska milczy ws. afery pedofilskiej i zoofilskiej w Kłodzku z udziałem osoby związanej w przeszłości z Koalicją Obywatelską. O sprawę próbował dopytać w Sejmie redaktor Rafał Jarząbek z Telewizji wPolsce24, ale zanim zdążył zadać pytanie usłyszał od wicemarszałek Sejmu następujące słowa:
To, co robicie jest obrzydliwe
— powiedziała Wielichowska.
Nie, obrzydliwe jest to, co robiła Kamila L. z Kłodzka. Od jak dawna znała się pani z panią Kamilą L?
— zapytał redaktor Jarząbek.
Wielichowska nie reaguje na pytania
Wielichowska postanowiła zastosować taktykę, którą uprawia całe jej środowisko i po prostu zignorowała pytanie. Oczywiście postawa wicemarszałek nie zniechęciła redaktora Jarząbka, który idą za Wielichowską i jej świtą zadawał kolejne pytania.
Dlaczego pani okłamała swoich partyjnych kolegów, mówiąc o tym, że zaraz po usłyszeniu zarzutów Kamila L. została wyrzucona z Platformy Obywatelskiej, mimo tego, że przez osiem kolejnych miesięcy cały czas w Platformie była
— dopytał reporter Telewizji wPolsce24.
Pani marszałek, dlaczego nie chce pani rozmawiać z mediami na ten temat
— nie dawał za wygraną redaktor Jarząbek.
Niestety Wielichowska nabrała wody w usta, dlatego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nurtujące opinię publiczną pytania…
xyz/Telewizja wPolsce24
