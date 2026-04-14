Trybunał Konstytucyjny poinformował, że prowadząca śledztwo ws. ustrojowego zamachu stanu przez koalicję Donalda Tuska warszawska Prokuratura Okręgowa właśnie umorzyła wątek dotyczący niepublikowania wyroków TK przez rząd. „Z powodu… nieopublikowania orzeczenia TK przez rząd” - czytamy w komunikacie TK zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Prokuratura Waldemara Żurka i mieniącego się być Prokuratorem Krajowym Dariusza Korneluka ukręca łeb postępowaniu o „zamachu stanu”, które wszczęto z doniesienia prezesa TK sędziego Bogdana Święczkowskiego. Rozpoczął je zastępca prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski, który chwilę później został zawieszony przez Adama Bodnara. Śledztwo zostało mu odebrane i przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Teraz umarzane są kolejne wątki postępowania. Teraz podejmowane są decyzje o umarzaniu kolejnych wątków śledztwa.
Decydują we własnej sprawie
Zawiadomienie mówiło o możliwości popełnienia przestępstwa m.in. przez premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów oraz szefa RCL od 13 grudnia 2023 r., którzy działają „w zorganizowanej grupie przestępczej”, mając na celu „zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN”. W szczególności prezes TK sędzia Święczkowski wskazywał, że rząd łamie prawo, nie publikując od samego początku sprawowania władzy wyroków trybunału. To celowe działanie ma na celu sparaliżowanie prac Trybunału Konstytucyjnego. Teraz okazuje się - informuje TK - że prokuratura Żurka umorzyła wątek niepublikowania wyroków trybunału.
Absurd! Prokuratura Okręgowa w Warszawie umarza wątek śledztwa w sprawie „ustrojowego zamachu stanu”, dotyczącego m. in. niepublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez rząd, z powodu… nieopublikowania orzeczenia TK przez rząd.
Śledztwo, obejmujące także kwestię odwołania legalnego Prokuratora Krajowego i powołania nielegalnego kierownictwa prokuratury, prowadzi M. Szeroczyńska – prokurator powołana przez to kierownictwo, którym ma się w postępowaniu zajmować
— czytamy w komunikacie Tryhbunału Konstytucyjnego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757963-umarzaja-kolejne-watki-sledztwa-ws-o-ustrojowy-zamach-stanu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.