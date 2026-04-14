Konrad Berkowicz pokazał w Sejmie, jak jego zdaniem, po ostatnich wydarzeniach na Bliskim Wschodzie, powinna wyglądać flaga Izraela. Poseł Konfederacji rozwinął wydruk izraelskich barw z umieszczoną w centralnej części swastyką. - Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem — argumentował polityk, opisując bombardowania z użyciem zakazanych bomb fosforowych.
„Duszą się i palą się od środka”
Poseł Konfederacji przypomniał, że izraelskie ataki na Bliskim Wschodzie „odczuwają już Polacy w cenach paliwa”. Jednak Berkowicz zadał od razu pytanie, jak zaznaczył, „zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas wojny na Ukrainie”.
Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej, dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą się od środka jednocześnie. Kilkadziesiąt kobiet i dzieci!
— opisywał działanie bomby fosforowej.
Swastyka na fladze Izraela
Ale gdy jakiemuś dziecku się poszczęści i nie się nie udusi, to biały fosfor przyklei się do policzka, do rączki i wypala się do kości. Nie da się tego zgasić, więc odcina się policzek i amputuje się rączkę
— dodał, by oskarżyć:
Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak.
W tym momencie poseł Konfederacji rozwinął wydruk flagi stylizowanej na izraelską, ale z umieszczoną w centralnym miejscu swastyką.
Poseł zszedł z mównicy, a chwilę potem zareagował marszałek Włodzimierz Czarzasty.
Panie pośle, pokazywanie swastyki w polskim sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione
— skwitował.
HRW o użyciu białego fosforu w Libanie
Organizacja Human Rights Watch informowała o dowodach na wykorzystanie przez Izrael białego fosforu. Według holenderskiego badacza Ahmada Beydouna siły izraelskie używały broni z tą trującą substancją.
Celem miało być przepędzanie ludzi z terenów mieszkalnych, a biały fosfor miał służyć do wypalania ziemi w południowym Libanie.
