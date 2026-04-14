Nawet Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zniesmaczona zachowaniem Czarzastego: Marszałek Sejmu o prezydencie nie powinien tak mówić

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: Fratria
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skrytykowała Włodzimierza Czarzastego, który obrażał prezydenta podczas programu w Polsat News. - To może być niepopularne, co powiem, ale Marszałek Sejmu o prezydencie (…) nie powinien się tak wypowiadać - stwierdziła szefowa Polski 2050. - Pan marszałek Czarzasty szuka politycznie zwady i próbuje na tym konflikcie zbudować swoją pozycję polityczną. Najlepiej zostawić w milczeniu te zaczepki - skomentował z kolei zachowanie Czarzastego Marcin Przydacz.

"Niepopularna wypowiedź"

Marszałek Sejmu zadowolony z przegranej Viktora Orbana na Węgrzech, postanowił zaatakować na antenie prezydenta. Uznał, że skoro Karol Nawrocki rozmawiał z premierem Węgier parę tygodni przed jego porażką wyborczą, oznacza to, że „zrobił z siebie idiotę”.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skrytykowała słowa Czarzastego, mówiąc, że marszałek Sejmu nie powinien tak się wypowiadać o prezydencie. Na wszelki wypadek, zdając sobie sprawę, że jej wypowiedź nie będzie popularna w jej środowisku, swój brak aprobaty dla zachowania koalicyjnego kolegi obwarowała określeniami, że to „nie jest prezydent z jej bajki” i nie nigdy by na niego nie zagłosowała”.

Cenckiewicz: Wiemy, kim Pan jest

Wypowiedź Czarzastego o głowie państwa krótko skomentował Marcin Przydacz, wskazując na prymitywne motywy zachowania marszałka.

Pan marszałek Czarzasty szuka politycznie zwady i próbuje na tym konflikcie zbudować swoją pozycję polityczną. Najlepiej zostawić w milczeniu te zaczepki

— podsumował szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP w Polsat News.

W podobnym tonie wypowiedział się Sławomir Cenckiewicz

Pańskie grubiańskie ataki na Prezydenta Polski (również dziś) są objawem frustracji i świadomości, że wiemy, kim Pan jest i że na takie draństwo w życiu publicznym się nigdy nie zgodzimy”

— napisał na X szef BBN.

SC/Polsat News/X

