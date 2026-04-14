Ułaskawiona Weronika Krawczyk podziękowała prezydentowi! "Nawet pan sobie nie wyobraża, ile pan zrobił dla mnie i dla mojej rodziny"

Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki oraz wpis Fundacji Życie i Rodzina (screen z X) / autor: Fratria/X-Fundacja Życie i Rodzina (screen)
Kobieta została skazana za to, że ostrzegała inne kobiety w sieci przed lekarzem, który miał sugerować jej dokonanie zabicie swojego nienarodzonego dziecka.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się skorzystać z prawa łaski wobec pani Weroniki Krawczyk. Kobieta była skazana za to, że… ostrzegała inne kobiety w sieci przed lekarzem, który miał sugerować jej dokonanie zabicie swojego nienarodzonego dziecka.

Nastał ten wspaniały dzień”

Zainteresowana nagrała podziękowania dla prezydenta Nawrockiego oraz wszystkich tych, którzy byli dla niej wsparciem w tym trudnym czasie.

Dzisiaj nastał ten wspaniały dzień, w którym pan Karol Nawrocki mnie ułaskawił. Ułaskawieniu podlega całość kary, jak i również to, że wyrok zostaje zatarty, co oznacza dla mnie, że nigdy nie miałam przyszłości kryminalnej

— powiedziała w nagraniu opublikowanym prze fundację „Życie i Rodzina” na portalu X.

Panie prezydencie, serdeczne podziękowania. Nawet pan sobie nie wyobraża, ile pan zrobił dla mnie i dla mojej rodziny. Podziękowania należą się również państwu, którzy wyciągali do mnie rękę każdego dnia, czy to poprzez modlitwę, czy to dobrym słowem, czy wsparciem finansowym. Serdecznie państwu za to wszystko dziękuję

— kontynuowała Weronika Krawczyk.

Szczególne podziękowania należą się fundacji „Życie i Rodzina”, która od początku zapewniła mi pomoc prawną, która trzymała mnie w pionie każdego dnia. Armia ludzi z fundacji „Życie i Rodzina”, która się za mnie modliła, wyciągała mnie z największych dołów. Dzięki wam wstawałam rano i chciało mi się jeszcze żyć. Dawaliście mi ogromną nadzieję na to, że może być dobrze. Bardzo dziękuję

— zakończyła.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

