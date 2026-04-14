Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany o sytuację posłów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego po zmianie władzy na Węgrzech, zaatakował polityków opozycji. „Potencjalni bandyci, przestępcy i złodzieje powinni być sądzeni w Polsce. To, co sobie myśli PiS, to skończyły się takie czasy, żeby ktokolwiek się tym przejmował” - stwierdził na konferencji prasowej, odpowiadając na pytania dziennikarzy.
Na konferencji prasowej w Sejmie Czarzasty zapowiadał m.in. dalsze ściganie przez koalicję 13 grudnia polityków opozycji.
Jak zostałem poinformowany dziś przez szefów klubów parlamentarnych, szefowie tych klubów, w związku z tym, między innymi, co się stało na Węgrzech, przekażą do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej wniosek o Trybunał Stanu dla pana posła Zbigniewa Ziobry
— zapowiedział.
Czarzasty zasłania się „szefami klubów”
Dopytywany o sprawę Trybunału Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a konkretnie - przesłanki do takiej decyzji, unikał konkretnych odpowiedzi.
Te przesłanki szefowie klubów, pod wspólnym wnioskiem, pod którym podpisały się wszystkie kluby koalicji 15 października, przedstawią na konferencji prasowej. Nie mam upoważnienia, aby wypowiadać się w ich imieniu. Z tego, co wiem, chyba będzie ta konferencja prasowa jutro, więc długo nie będziemy czekać
— podkreślił.
Szefowie klubów, kiedy z nimi rozmawiałem, zgłosili, że będą robić to na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Ale to ich decyzje
— dodał.
O czym decyduje marszałek?
Podczas konferencji mogliśmy zaobserwować podejście marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego do poszczególnych mediów. Jak rozmawiał z Rafałem Jarząbkiem z Telewizji wPolsce24, a jak z Mają Wójcikowską z TVN24?
Nasz reporter chciał wiedzieć, czy Czarzasty zgadza się ze stwierdzeniami ambasadora USA Toma Rose’a na jego temat.
Do słów pana ambasadora USA ze względu na szacunek do narodu amerykańskiego i do Stanów Zjednoczonych, nie będę się odnosił
— wskazał.
Jarząbek zwrócił uwagę, że naród amerykański raczej nie obrazi się, kiedy Czarzasty odpowie, czy czuje się „komunistą” i „aparatczykiem skrajnej lewicy”.
To ja decyduję, czy się naród amerykański w związku z tym, moim zdaniem, obrazi, czy nie. A nie pan
— odpowiedział.
Reporter wPolsce24 chciał wiedzieć także, czy marszałek nie obawia się, że jesień życia - w związku z pseudoślubowaniem kandydatów na sędziów TK - przyjdzie mu spędzić w więzieniu.
Wszystko w tej sprawie, poinformowałem państwa, zostało powiedziane. Nie wchodzę w dyskusję w tej sprawie. Temat uważam definitywnie za zakończony
— odparł.
„Potencjalni bandyci”
Dużo bardziej rozmowny był, kiedy pytania zadawała pracownica TVN24 Maja Wójcikowska. Choć na konferencjach polityków PiS zachowuje się dość napastliwie, na briefingu Czarzastego przedstawiła się z uśmiechem, który marszałek odwzajemnił, i zaczęła pytać o sytuację posłów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.
Politycy PiS nieco odkręcają narrację, mówiąc, że są sądy praworządne na Węgrzech i wcale nie jest tak łatwo ten azyl uchylić
— zauważyła.
Potencjalni bandyci, przestępcy i złodzieje powinni być sądzeni w Polsce. To, co sobie myśli PiS, to skończyły się takie czasy, żeby ktokolwiek się tym przejmował. Rozumiem, że bronimy kolegów, jeżeli chodzi o PiS. Chcecie bronić potencjalnych złodziei, bandytów? Wasza sprawa, nie nasza
— odparł Czarzasty.
Marszałek był choć na tyle ostrożny, żeby bez wyroku sądu mówić „tylko” o „potencjalnych złodziejach i bandytach”, a nie kategorycznie bez tego przymiotnika, jak poczyna sobie wielu jego kolegów z ugrupowania i całej koalicji. A może czas po prostu przyjąć, że o ewentualnym uchyleniu prawa do azylu decydują sądy, a nie politycy? Tak samo jak „bandytą” czy „złodziejem” można kogoś nazwać dopiero po tym, jak osoba ta zostanie skazana za czyny złodziejskie czy bandyckie?
A jeśli chodzi o to, „co sobie myśli PiS” i czy ktokolwiek się tym przejmuje, marszałek najwyraźniej zapomniał, że mówi o partii, na którą głosowało w 2023 r. 8 mln Polaków. Lekceważenie tej części społeczeństwa, ale również pogarda dla mediów innych niż te największe i sprzyjające obecnej władzy, świadczy wyłącznie o samym Czarzastym.
YT: Sejm RP/ Joanna Jaszczuk
