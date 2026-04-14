Czarzasty obraził prezydenta: "Zrobił z siebie idiotę". Maciej Wąsik zacytował: "Są rzeczy, za które bije się w mordę"

Na zdjęci Włodzimierz Czarzasty w Sejmie oraz wpis Macieja Wąsika (screen z X) / autor: PAP/Rafał Guz/X-Maciej Wąsik (screen)
Absolutnie skandaliczne słowa Włodzimierza Czarzastego. Na antenie Polsat News stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki w kwestii Węgier i Viktora Orbana „zrobił z siebie idiotę”. Na obrazoburczą opinię zareagował był wiceszef CBA Maciej Wąsik: „Marek Hłasko pisał w ‘Pięknych dwudziestoletnich’: „Są rzeczy, za które bije się w mordę…”.

Koalicja 13 Grudnia co rusz pokazuje, że oni mogą więcej. „Stary komuch” Włodzimierz Czarzasty posunął się do obrazy głowy państwa, ponieważ nie spodobało mu się to, że prezydent Karol Nawrocki spotkał się wyborami parlamentarnymi na Węgrzech z Viktorem Orbanem.

Pan prezydent, w naszym imieniu, bo jest prezydentem Polski, po prostu zrobił z siebie idiotę

— wyraził skandaliczną opinię na antenie Polsat News.

Są rzeczy, za które bije się w mordę”

Były wiceszef CBA Maciej Wąsik odpowiedział na skandaliczne słowa Czarzastego.

Marek Hłasko pisał w „Pięknych dwudziestoletnich”: „Są rzeczy, za które bije się w mordę…”. Czarzasty pewnie Hlaski nie czytał, bo kiedy Hłasko byl modny, Czarzasty czytywał Sofronowa. Ale szansa, że  Prezydent Nawrocki Hlaski nie czytał, jest niewielka panie Marszałku

— napisał na portalu X.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

