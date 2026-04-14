Absolutnie skandaliczne słowa Włodzimierza Czarzastego. Na antenie Polsat News stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki w kwestii Węgier i Viktora Orbana „zrobił z siebie idiotę”. Na obrazoburczą opinię zareagował był wiceszef CBA Maciej Wąsik: „Marek Hłasko pisał w ‘Pięknych dwudziestoletnich’: „Są rzeczy, za które bije się w mordę…”.
Koalicja 13 Grudnia co rusz pokazuje, że oni mogą więcej. „Stary komuch” Włodzimierz Czarzasty posunął się do obrazy głowy państwa, ponieważ nie spodobało mu się to, że prezydent Karol Nawrocki spotkał się wyborami parlamentarnymi na Węgrzech z Viktorem Orbanem.
Pan prezydent, w naszym imieniu, bo jest prezydentem Polski, po prostu zrobił z siebie idiotę
— wyraził skandaliczną opinię na antenie Polsat News.
„Są rzeczy, za które bije się w mordę”
Były wiceszef CBA Maciej Wąsik odpowiedział na skandaliczne słowa Czarzastego.
Marek Hłasko pisał w „Pięknych dwudziestoletnich”: „Są rzeczy, za które bije się w mordę…”. Czarzasty pewnie Hlaski nie czytał, bo kiedy Hłasko byl modny, Czarzasty czytywał Sofronowa. Ale szansa, że Prezydent Nawrocki Hlaski nie czytał, jest niewielka panie Marszałku
— napisał na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757945-czarzasty-obraza-prezydenta-wasik-odpowiada-znanym-cytatem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.