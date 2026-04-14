Co ze sprawą Giertycha? Żurek: "Nie znam". Jabłoński: Nie kłam pan. Kłamstwa i udawanie naprawdę długo nie pomogą

Waldemar Żurek / autor: Fratria/X/@paweljablonski
Nie kłam pan, panie Żurek” - w ten sposób skomentował Paweł Jabłoński, słowa Waldemara Żurka, który zarzekał się, że nic nie wie o ujawnionych powiązaniach Romana Giertycha. „Kłamstwa i udawanie, że nie zna pan sprawy – żeby ochronić politycznego kolegę – naprawdę długo nie pomogą” - napisał na X poseł PiS, który przypomniał też, że złożył do Prokuratury Krajowej wniosek o wznowienie postępowania wobec Giertycha. - Pańska prokuratura ma OBOWIĄZEK to zrobić - dodał.

Interesy Romana Giertycha

O interesach Romana Giertycha i dotychczasowych działaniach prokuratury wobec wiceszefa klubu KO napisała Wirtualna Polska. Dziennikarze portalu ujawnili najpierw powiązania kancelarii prawnej Giertycha. WP dotarła do byłej pracowniczki kancelarii, „na którą w Liechtensteinie założono podmiot służący do przetransferowania blisko miliona złotych na konto spółki polityka”.

Według WP prokuratura badająca przez lata Polnord „zignorowała papiery z Liechtensteinu”.

Gdy tylko zmienił się rząd, zarzuty wobec Giertycha po prostu umorzono. Wcześniej WP ujawniła zresztą również, że kancelaria posła KO otrzymała 8,7 miliona złotych brutto za reprezentowanie Getin Noble Banku w sporze z frankowiczami. Współpracownik Giertycha celowo latami opóźniał proces, popełniając błędy proceduralne, co było na rękę bankowi (zgodnie z umową, kancelaria dostawała premię za każdy rok opóźnienia, a oszukani frankowicze do dziś nie mają wyroków).

— czytamy na stronie portalu.

Jak zareagował na te publikacje minister sprawiedliwości?

Tej sprawy nie znam

— stwierdził Waldemar Żurek

Jabłoński: Pan też świetnie o tym wie, panie Żurek

Słowa Żurka skomentował Paweł Jabłoński.

Nie kłam pan, panie Żurek

— rzucił na początek poseł PiS.

O sprawie Giertycha czytała cała Polska. O tym jak jego kancelaria dostała ok. miliona złotych przy użyciu spółki z raju podatkowego założonej z udziałem Rosjanki obsługującej rosyjskich oligarchów. I o tym jak prokuratura po przejęciu jej przez Adama Bodnara, a następnie Waldemara Żurka pominęła kluczowe dowody w tej sprawie – a następnie umorzyła postępowanie wobec Giertycha, kolegi Żurka i Tuska. I pan też świetnie o tym wie, panie Żurek

— wyjaśniał i przypomniał o swoim wniosku złożonym kilka dni temu.

Wniosek o wznowienie postępowania

A od strony formalnej: 4 dni temu złożyłem do Prokuratury Krajowej wniosek o wznowienie postępowania wobec Romana Giertycha. W związku z ujawnieniem nowych faktów i dowodów – zgodnie z art. 327 § 2 k.p.k. pańska prokuratura ma OBOWIĄZEK to zrobić

— podkreślił.

Kłamstwa i udawanie, że nie zna pan sprawy – żeby ochronić politycznego kolegę – naprawdę długo nie pomogą.

— ostrzegł Paweł Jabłoński

SC/wp.pl/X

