„Niestety, niektórzy, bez względu na zajmowane stanowisko (jak dowodzi ten minister) albo mają zbyt mało rozumu, żeby zdać sobie sprawę z absurdalności i konsekwencji swojego postępowania, albo kierują się ślepą żądzą odwetu dla własnych korzyści używając bezprawia neopraworządności” - napisał prezydencki minister Zbigniew Bogucki na portalu X, odnosząc się do Waldemara Żurka, który zlecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego ws. pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali głowie państwa, żeby nie przyjmowała ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów TK.
Po tym, jak w Sejmie obserwowaliśmy pseudoślubowanie sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, koalicja 13 grudnia chce zamknąć usta tym, którzy zwracali uwagi na kontrowersje związane z wyborem sędziów. Prokurator Generalny, szef MS Waldemar Żurek poinformował, że polecił prokuraturze wszczęcie… postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK.
Czytaj także
„Minister niesprawiedliwości Waldemar Żurek”
Do sprawy odniósł się szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.
Minister niesprawiedliwości Waldemar Żurek z marsową miną próbuje grozić: „Poleciłem prokuraturze wszcząć postępowanie wobec osób, które doradzały prezydentowi, żeby tego ślubowania nie odbierał.”
— napisał na portalu X.
Niestety, niektórzy, bez względu na zajmowane stanowisko (jak dowodzi ten minister) albo mają zbyt mało rozumu, żeby zdać sobie sprawę z absurdalności i konsekwencji swojego postępowania, albo kierują się ślepą żądzą odwetu dla własnych korzyści używając bezprawia neopraworządności
— dodał prezydencki minister.
Ani głupcom, ani nienawistnikom, ani watażkom bezprawia nie można ustępować - przeciwnie trzeba ich jak najszybciej z wolą Narodu pokonać
— zakończył Bogucki.
Czytaj także
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757937-zurek-prokuratura-w-prezydenta-bogucki-watazka-bezprawia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.