Tusk oskarża PiS, Konfederację i prezydenta o „kryptoaferę”
Przypomnijmy, w minionym tygodniu Donald Tusk podczas swojego wystąpienia przed posiedzeniem rządu obwiniał prezydenta Karola Nawrockiego, PiS i Konfederację o rzekomą „kryptoaferę”, nawiązując do opisywanych przez media problemów giełdy kryptowalut Zondacrypto. W swoim ataku Tusk uderzył także w posła Konfederacji Przemysława Wiplera, przekonując, że spółka związana z Zondacrypto i Kralem zrealizowała transakcję na rzecz fundacji polityka „Dobry Rząd” w wysokości 70 tys. euro.
Przemysław Wipler domagał się więc przeprosin od premiera Donalda Tuska.
Wipler pozywa Tuska!
Dzisiaj poseł Konfederacji ogłosił na antenie Polsat News: „w dniu dzisiejszym będziemy składali pozew wobec pana premiera Tuska, nawet szerzej jak pozew”.
Premier Donald Tusk popełnił kilka przestępstw podczas konferencji prasowej w dniu wczorajszym. Popełnił między innymi przestępstwo przekroczenia uprawnień, ujawnienia tajemnicy bankowej, ujawnienia informacji niejawnych, pomówienia, a także naruszenia dóbr osobistych - i moich, i Fundacji Dobry Rząd
— mówił Wipler w programie „Graffiti”.
W żadnym trybie premier nie miał prawa na konferencji prasowej, w oparciu o niejawne dokumenty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówić o stanach kont, czy transakcjach legalnie dokonywanych przez legalne podmioty, takie jak Fundacja Dobry Rząd
— dodał.
Jak zaznaczył parlamentarzysta, kieruje „Fundacją Dobry Rząd, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia”.
Nie pracowałem, nie byłem aktywny przy pracach legislacyjnych dotyczących przepisów o kryptowalutach. A te przepisy kompletnie niczego nie zmieniłyby w sytuacji użytkowników czy zarządzających giełdą Zonda, ponieważ ten podmiot działa w oparciu o licencję wydaną w Estonii i może działać w Polsce i wszędzie indziej w Unii Europejskiej bez jakiegokolwiek kontaktu z Komisją Nadzoru Finansowego
— kontynuował.
Jak stwierdził, to co zrobił Donald Tusk, „to jest kłamstwo, to jest pomówienie”.
Ponieważ z niskich pobudek, z fałszywych przesłanek, bez związku przyczynowo-skutkowego użył nielegalnie służb specjalnych do walki politycznej, do ataku na polityka opozycji, polityków opozycji, bo zostaliśmy zaatakowani jako całość, jako Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość jako całość i pan prezydent Nawrocki
— powiedział.
Dzisiaj składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Donalda Tuska, prywatny akt oskarżenia i również pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych. Wszystkie te trzy dokumenty zostaną złożone i z panem Donaldem Tuskiem spotkamy się w sądzie, w prokuraturze, bo jest kłamcą i przestępcą
— ogłosił więc Przemysław Wipler.
„Ja chciałbym, żeby premier ujawnił…”
Poseł przekonywał, że „Fundacja Dobry Rząd jest zapleczem analitycznym i zatrudnia prawników, ekonomistów, ekspertów”, a także „wszędzie na świecie firmy, przedsiębiorcy wspierają projekty i instytucje, które wspierają”.
Ja chciałbym, żeby premier Donald Tusk ujawnił pełną listę darczyńców fundacji Campus Polska. Chciałbym, żeby pokazał wszystkie koncerny tytoniowe, które miały interes w prawie, które on uchwalał. Chciałbym, żeby pokazał biznesy, które miały interes w uchwaleniu przepisów kaucyjnych (…) Chciałbym, żeby pan premier Donald Tusk zobowiązał do ujawnienia wszystkich darczyńców fundacji, którą kieruje syn Radosława Sikorskiego
— punktował Wipler.
