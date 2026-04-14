Wipler składa zawiadomienie, prywatny akt oskarżenia i pozew przeciwko Tuskowi! "Spotkamy się w sądzie, bo jest kłamcą i przestępcą"

Przemysław Wipler (Konfederacja) i premier Donald Tusk (KO) / autor: Fratria, PAP/Leszek Szymański
Dzisiaj składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Donalda Tuska, prywatny akt oskarżenia i również pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych. Wszystkie te trzy dokumenty zostaną złożone i z panem Donaldem Tuskiem spotkamy się w sądzie, w prokuraturze, bo jest kłamcą i przestępcą” - powiedział w Polsat News poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

Tusk oskarża PiS, Konfederację i prezydenta o „kryptoaferę”

Przypomnijmy, w minionym tygodniu Donald Tusk podczas swojego wystąpienia przed posiedzeniem rządu obwiniał prezydenta Karola Nawrockiego, PiS i Konfederację o rzekomą „kryptoaferę”, nawiązując do opisywanych przez media problemów giełdy kryptowalut Zondacrypto. W swoim ataku Tusk uderzył także w posła Konfederacji Przemysława Wiplera, przekonując, że spółka związana z Zondacrypto i Kralem zrealizowała transakcję na rzecz fundacji polityka „Dobry Rząd” w wysokości 70 tys. euro.

Przemysław Wipler domagał się więc przeprosin od premiera Donalda Tuska.

Wipler pozywa Tuska!

Dzisiaj poseł Konfederacji ogłosił na antenie Polsat News: „w dniu dzisiejszym będziemy składali pozew wobec pana premiera Tuska, nawet szerzej jak pozew”.

Premier Donald Tusk popełnił kilka przestępstw podczas konferencji prasowej w dniu wczorajszym. Popełnił między innymi przestępstwo przekroczenia uprawnień, ujawnienia tajemnicy bankowej, ujawnienia informacji niejawnych, pomówienia, a także naruszenia dóbr osobistych - i moich, i Fundacji Dobry Rząd

— mówił Wipler w programie „Graffiti”.

W żadnym trybie premier nie miał prawa na konferencji prasowej, w oparciu o niejawne dokumenty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówić o stanach kont, czy transakcjach legalnie dokonywanych przez legalne podmioty, takie jak Fundacja Dobry Rząd

— dodał.

Jak zaznaczył parlamentarzysta, kieruje „Fundacją Dobry Rząd, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia”.

Nie pracowałem, nie byłem aktywny przy pracach legislacyjnych dotyczących przepisów o kryptowalutach. A te przepisy kompletnie niczego nie zmieniłyby w sytuacji użytkowników czy zarządzających giełdą Zonda, ponieważ ten podmiot działa w oparciu o licencję wydaną w Estonii i może działać w Polsce i wszędzie indziej w Unii Europejskiej bez jakiegokolwiek kontaktu z Komisją Nadzoru Finansowego

— kontynuował.

Jak stwierdził, to co zrobił Donald Tusk, „to jest kłamstwo, to jest pomówienie”.

Ponieważ z niskich pobudek, z fałszywych przesłanek, bez związku przyczynowo-skutkowego użył nielegalnie służb specjalnych do walki politycznej, do ataku na polityka opozycji, polityków opozycji, bo zostaliśmy zaatakowani jako całość, jako Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość jako całość i pan prezydent Nawrocki

— powiedział.

— ogłosił więc Przemysław Wipler.

Ja chciałbym, żeby premier ujawnił…”

Poseł przekonywał, że „Fundacja Dobry Rząd jest zapleczem analitycznym i zatrudnia prawników, ekonomistów, ekspertów”, a także „wszędzie na świecie firmy, przedsiębiorcy wspierają projekty i instytucje, które wspierają”.

Ja chciałbym, żeby premier Donald Tusk ujawnił pełną listę darczyńców fundacji Campus Polska. Chciałbym, żeby pokazał wszystkie koncerny tytoniowe, które miały interes w prawie, które on uchwalał. Chciałbym, żeby pokazał biznesy, które miały interes w uchwaleniu przepisów kaucyjnych (…) Chciałbym, żeby pan premier Donald Tusk zobowiązał do ujawnienia wszystkich darczyńców fundacji, którą kieruje syn Radosława Sikorskiego

— punktował Wipler.

kpc/Polsat News

