Rzecznik prezydenta dr Rafał Leśkiewicz opublikował w serwisie X dosadny wpis! W mocno publicystycznym stylu odniósł się - jak można z tego wywnioskować - do najnowszego scenariusza, który próbuje kreślić minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Siedząc w dusznym gabinecie, w oparach absurdu, pewien rubaszny jegomość próbuje kreślić ‘genialny’ plan. Zamiast planu dał plamę. Kolejny raz. Gdzie kończy się logika zaczyna się bezprawie” - czytamy.
Absurdalny plan Żurka!
Po tym, jak w Sejmie obserwowaliśmy cyrk związany z pseudoślubowaniem osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, koalicja 13 grudnia chce zamknąć usta tym, którzy zwracali uwagi na kontrowersje związane z wyborem sędziów. Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował bowiem, że polecił prokuraturze wszczęcie… postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK.
Przekonywał, że decyzja prezydenta Nawrockiego o zaprzysiężeniu jedynie dwóch spośród sześciu osób wybranych na sędziów TK była bezprawna i niezgodna z Konstytucją.
To, że prezydent palcem sobie wybierał, którego bardziej lubi albo kto mu się bardziej podoba z tej szóstki, jest złamaniem prawa
— powiedział Żurek na konferencji prasowej.
Na ten zamiar odpowiedział już mocno szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz.
„Gdzie kończy się logika zaczyna się bezprawie”
W serwisie X ukazał się także dosadny wpis rzecznika prezydenta Karola Nawrockiego. Rafał Leśkiewicz - choć nie wymienia nikogo wprost, ale można domyślić się kontekstu - w publicystycznym stylu rozprawił się z najnowszymi absurdami.
Paniczny strach spotęgowany brakiem sukcesów. Tymczasem kierownik z marsową miną ciągle pogania, formułując kolejne abstrakcyjne oczekiwania. Siedząc w dusznym gabinecie, w oparach absurdu, pewien rubaszny jegomość próbuje kreślić „genialny” plan. Zamiast planu dał plamę. Kolejny raz
— czytamy.
— spuentował rzecznik głowy państwa.
„To ja podpowiedziałem panu prezydentowi!”
Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek na antenie Telewizji wPolsce24 ogłosił Waldemarowi Żurkowi, że to właśnie on „podpowiadał” prezydentowi ws. sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Panie Żurek, to ja podpowiedziałem panu prezydentowi! W żurku zamieszałem i wybrałem dwóch najśmieszniejszych, by dwa razy złożyli ślubowanie – raz wobec prezydenta, a raz wobec ściany
— mówił, rozbrajając groteskę w wykonaniu szefa MS
Panie Żurek, do mnie, żeby pan tam nie szukał w Kancelarii Prezydenta
— dodał.
