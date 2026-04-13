Prof. Przemysław Czarnek, który jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, był gościem programu „Minęła 20:05” na antenie Telewizji wPolsce24. Były minister edukacji odniósł się m.in. do sprawy przyszłości Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy wciąż korzystają z azylu na Węgrzech oraz do sprawy działań ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Prof. Czarnek przekonywał w programie Doroty Łosiewicz i Marka Pyzy, że Polaków bardziej niż sytuacja dwóch polskich polityków na Węgrzech obchodzi sprawa coraz gorszej sytuacji polskiej służby zdrowia.
Polaków naprawdę nie interesuje to, co się będzie działo ze Zbyszkiem Ziobrą i Marcinem Romanowskim. Dzisiaj Polaków interesuje to, że właśnie dzisiaj byli wypisywaniu z kolejek na gastroskopię, na kolonoskopię, na rezonans magnetyczny czy na tomograf
– powiedział.
Zbyszek Ziobro i Marcin Romanowski byliby dzisiaj w Polsce i zawsze to powtarzamy, gdyby w Polsce działał normalny wymiar sprawiedliwości. (…) Wymiar sprawiedliwości w Polsce został zawłaszczony przez barbarzyńców, którzy chcą ścigać urzędników Kancelarii Prezydenta
– dodał.
Poszukiwania Żurka
Następnie nawiązał do sprawy zapowiedzi ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek polecił wszcząć postępowanie wobec przedstawicieli Kancelarii Prezydenta.
Prof. Czarnek ogłosił Waldemarowi Żurkowi, że to właśnie on „podpowiadał” prezydentowi ws. sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Panie Żurek, to ja podpowiedziałem panu prezydentowi! W żurku zamieszałem i wybrałem dwóch najśmieszniejszych, by dwa razy złożyli ślubowanie – raz wobec prezydenta, a raz wobec ściany
– mówił.
Panie Żurek, do mnie, żeby pan tam nie szukał w Kancelarii Prezydenta
– dodał.
ROZMOWA Z PROF. PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM:
wPolsce24/mly
