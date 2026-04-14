Tarcia w koalicji. Pełczyńska-Nałęcz krytykuje rządowy projekt o najmie krótkoterminowym. "Jest nie do przyjęcia"

Pełczyńska-Nałęcz krytykuje rząd
Projekt ustawy regulującej najem krótkoterminowy posłów Polski 2050 przewiduje wprowadzenie zmian od razu, a nie za kilka lat, jak zakłada projekt rządowy i co jest nie do przyjęcia” - wskazała w Sejmie szefowa resortu funduszy i przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Krótki najem, który jest ujęty w stosowne, demokratyczne i wolnorynkowe ramy, jest okej, ale nieucywilizowany krótki najem jest chorobą

— wskazała Pełczyńska-Nałęcz w Sejmie podczas spotkania z samorządowcami, ekspertami oraz przedstawicielami zainteresowanych środowisk.

Projekt Polski 2050

Przewodnicząca Polski 2050 stwierdziła, że projekt ustaw przygotowany przez posłów tej partii jest korzystny dla mieszkańców i samorządów. Zwróciła uwagę, że zakłada on natychmiastowe wejście przepisów w życie, tymczasem rządowy projekt nowelizacji dotyczącej m.in. najmu krótkoterminowego przewiduje wejście niektórych przepisów w życie dopiero w 2031 roku.

Dla nas to jest nie do przyjęcia, żebyśmy mieli czekać do 2030 czy 2031 roku. To jest kompletnie niewyjaśnione, dlaczego tyle lat mielibyśmy czekać z tym rozwiązaniem, kiedy ono jest potrzebne dziś. Po drugie, tam nie ma żadnych praw dla mieszkańców. Tam są bardzo ograniczone prawa dla samorządów. To są te rzeczy, które nas różnią

— zauważyła minister funduszy i polityki regionalnej.

Projekt Polski 2050 wprowadza obligatoryjną ewidencję usług najmu krótkoterminowego, prowadzoną przez wójtów, burmistrzów, prezydentów w systemie teleinformatycznym. Rozwiązanie to ma - w ocenie autorów projektu - pozwolić na ustalenie rozmiaru świadczonych usług na danym obszarze i na przeciwdziałanie brakowi lokali przeznaczonych na najem długoterminowy. Za brak wpisu w projekcie przewidziano kary do 50 tys. zł.

W uzasadnieniu wskazano, że projektowane przepisy przyczynią się również do ograniczenia nadmiernego ruchu turystycznego, będą służyć poprawie porządku i bezpieczeństwa, a także ściągalności opłat miejscowych. W projekcie przewidziano też, że rady gminy będą mogły w drodze uchwały określać szczegółowe zasady najmu krótkoterminowego.

Jak poinformowała w poniedziałek w Polsat News Pełczyńska-Nałęcz, Sejm ma rozpocząć prace nad projektem Polski 2050.

Rządowy projekt

W grudniu opublikowany został rządowy projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).

Przyznaje on radom gmin kompetencje do wyznaczania stref, w których nie mogą być świadczone usługi hotelarskie (w tym najem krótkoterminowy) w innych obiektach niż w obiektach hotelarskich. Proponowane zmiany wprowadzają możliwość wnioskowania przez osoby zamieszkujące w zabudowie wielorodzinnej lub jednorodzinnej, uprawnione organy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, o dokonanie kontroli obiektu, w którym świadczone są usługi najmu krótkoterminowego.

