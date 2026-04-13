Kuriozalne! Po tym, jak w Sejmie obserwowaliśmy cyrk związany z pseudoślubowaniem sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, koalicja 13 grudnia chce zamknąć usta tym, którzy zwracali uwagi na kontrowersje związane z wyborem sędziów. Prokurator Generalny, szef MS Waldemar Żurek poinformował, że polecił prokuraturze wszczęcie… postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK.
Żurek był pytany podczas konferencji prasowej o sytuację czterech sędziów TK, którzy złożyli pseudoślubowania w Sejmie w obecności notariusza. Odpowiadając na pytanie, szef MS zaznaczył, że oczekuje od tych osób, że zrobią „wszystko, co jest możliwe prawnie”, aby móc rozpocząć pełnienie funkcji sędziów Trybunału.
Ocenił przy tym, że prezydent, ale również urzędnicy, pracownicy i inni doradcy pracujący w jego kancelarii mogli dopuścić się niedopełnienia swoich obowiązków.
Dzisiaj podjąłem decyzję, poleciłem prokuraturze wszcząć postępowanie wobec osób, które ujawniły się publicznie - mam tu na myśli przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, ale być może także innych osób, które doradzały prezydentowi, żeby tego ślubowania nie odbierał
— poinformował prokurator generalny.
Przekonywał, że decyzja prezydenta Nawrockiego o zaprzysiężeniu jedynie dwóch spośród sześciu osób wybranych na sędziów TK była bezprawna i niezgodna z Konstytucją.
To, że prezydent palcem sobie wybierał, którego bardziej lubi albo kto mu się bardziej podoba z tej szóstki, jest złamaniem prawa
— stwierdził.
Atak na prezesa TK
Jego zdaniem postępowanie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, który wiąże swoją decyzję ws. dopuszczenia do pełnienia obowiązków osób powołanych do TK z decyzją prezydenta, jest „kuriozum”.
Sędzią Trybunału zostaje się na podstawie prawa i wyborów prawidłowo przeprowadzonych przez Sejm, a nie na podstawie tego, co prezydent napisze do pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego
— podkreślił.
Przekonywał za to, że powołanie Święczkowskiego na prezesa TK jest kwestionowane.
Śmieszność Żurka
Na sprawę zareagował w mediach społecznościowych prezydencki minister Marcin Przydacz.
Najgorszym momentem dla każdego polityka jest ten, kiedy staje się śmiesznym. Pan Żurek przekroczył te granice już dawno temu
— wskazał.
Polski Minister Sprawiedliwości (powołany przez D. Tuska) właśnie wskazał, że polecił prokuraturze wszcząć śledztwo przeciwko osobom, które ostatnio aktywnie DORADZAŁY Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Czy to są standardy liberalnej demokracji, Panie Premierze Donaldzie Tusk?
— dopytał.
Adrian Siwek/PAP/X
