Państwo rządzone przez koalicję 13 grudnia próbuje stłamsić sprawę śledztwa dotyczącego „zamachu stanu”. Prokuratura Okręgowa w Warszawie częściowo umorzyła postępowanie. Uznała, że działania posłów i organów Sejmu zmierzające do postawienia byłego szefa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu były legalne i nie nosiły znamion przestępstwa.
W dniu 13 kwietnia 2026 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadząca postępowanie z zawiadomienia Bogdana Święczkowskiego w sprawie tzw. „zamachu stanu” umorzyła częściowo postępowanie w zakresie dotyczącym postępowania o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
— przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie w komunikacie prasowym.
Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy stanu faktycznego i prawnego prokurator nie dopatrzyła się znamion żadnego przestępstwa w odniesieniu do działań podjętych przez posłów zmierzających do postawienia byłego Przewodniczącego KRRiT przed Trybunałem Stanu. W ocenie prokuratora działania posłów, którzy podpisali wstępny wniosek w tym przedmiocie, czynności podejmowane przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Marszałka Sejmu były legalne
— wskazała.
Oceny legalności tych działań nie podważyła treść postanowienia zabezpieczającego ani wyroku wydanych przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie K 24/24, dotyczącej oceny zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o Trybunale Stanu w kontekście odpowiedzialności konstytucyjnej członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prokurator oceniła, że Trybunał Konstytucyjny naruszył przepisy k.p.c. wydając przedmiotowe postanowienie zabezpieczające, a więc organy państwa miały prawo je zignorować. Natomiast wyrok w sprawie K 24/24, ponieważ nie był opublikowany w dacie podjęcia przez Sejm uchwały o postawieniu byłego Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie wszedł w życie
— dodała.
Zamach stanu
Przypominamy, że śledztwo ws. tzw. zamachu stanu zostało wszczęte na początku 2025 r. przez zastępcę Prokuratora Generalnego prok. Michała Ostrowskiego po zawiadomieniu złożonym przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Zgłosił on podejrzenie popełnienia przestępstwa m.in. przez premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów oraz szefa RCL od 13 grudnia 2023 r., którzy działają „w zorganizowanej grupie przestępczej”, mając na celu „zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN”.
Zawiadomienie złożone przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziego Bogdana Święczkowskiego dotyczyło także działań podejmowanych przez nową władzę wobec członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). W szczególności wobec przewodniczącego Macieja Świrskiego. Sprawa dotyczy prób postawienia go przed Trybunałem Stanu oraz zarzutów o „zamach stanu” i „zorganizowaną grupę przestępczą”.
PEŁNA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA ws. zamachu stanu (liczącego 61 stron), a także zawiadomienia o wszczęciu śledztwa, dostępna jest na stronie Trybunału Konstytucyjnego
Robert Knap/Adrian Siwek/gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757917-zaskoczenia-nie-ma-czesciowe-umorzenie-w-sprawie-o-zamach-stanu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.