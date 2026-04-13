Prezydent Nawrocki pogratulował Magyarowi: "Ufam, że dobre tradycje relacji polsko-węgierskich zostaną zachowane"

Prezydent Nawrocki pogratulował Magyarowi / autor: Fratria
Prezydent Karol Nawrocki pogratulował Peterowi Magyarowi zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Dodał, że wysoka frekwencja i uzyskany przez Magyara wynik dają jemu i ugrupowaniu TISZA silny mandat społeczny. Prezydent wyraził nadzieję, że zostaną zachowane dobre tradycje relacji polsko-węgierskich.

Nawrocki podkreślił, że z satysfakcją przyjął zapowiedź Magyara dotyczącą złożenia w Polsce pierwszej wizyty zagranicznej jako premier Węgier.

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów TISZA może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier, co daje jej konstytucyjną większość dwóch trzecich.

Pragnę złożyć na Pańskie ręce gratulacje z okazji zwycięstwa Partii Szacunku i Wolności w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Wysoka frekwencja i uzyskany przez Pana wynik dają Panu i ugrupowaniu TISZA silny mandat społeczny, który — obejmując rząd — będzie Pan mógł odpowiednio wykorzystać

— napisał w poniedziałek prezydent w depeszy gratulacyjnej, udostępnionej na X.

Karol Nawrocki wyraził przekonanie, że Magyar jako premier podejmie działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Węgier. Życzył mu powodzenia w realizacji tej misji.

Ufam, że dobre tradycje relacji polsko-węgierskich zostaną zachowane dzięki pańskim wysiłkom. Przywiązanie do braterstwa naszych narodów pozostaje bowiem ważnym elementem relacji dwustronnych naszych państw, które oparte powinny być na licznych wspólnych celach i aspiracjach. Dlatego z satysfakcją przyjąłem pańską zapowiedź złożenia pierwszej wizyty zagranicznej jako Premier Węgier w Polsce. Jestem przekonany, że stworzy ona sposobność do rzeczowej wymiany poglądów i nakreślenia kierunków dalszej współpracy

— napisał.

Prezydent wyraził nadzieję na ścisłe współdziałanie w kształtowaniu współpracy regionalnej oraz w ramach formatów takich jak NATO i Bukaresztańska Dziewiątka. Zaznaczył, że istotnym forum dialogu pozostaje również Grupa Wyszehradzka, która - jak zaznaczył - mimo zróżnicowanych podejść państw ją tworzących do niektórych zagadnień pełni ważną rolę jako forum dyskusji o sprawach regionalnych. Przekazał, że liczę też na współpracę z nowym węgierskim rządem w ramach Inicjatywy Trójmorza, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa energetycznego regionu, które - jak zauważył - nabiera szczególnego znaczenia w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych.

Prezydent Nawrocki zadeklarował, że jest też otwarty na wymianę poglądów dotyczących przyszłości Unii Europejskiej i kierunków reform, które są jej potrzebne.

Raz jeszcze składam gratulacje i życzę powodzenia, wyrażając nadzieję na okazje do bezpośrednich rozmów w przyszłości

— napisał.

Po przeliczeniu 99 proc. głosów oddanych w węgierskich wyborach parlamentarnych, Narodowe Biuro Wyborcze (NVI) przyznaje partii TISZA 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem premiera Viktora Orbana otrzymała w nich 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajna prawica, Mi Hazank, która może liczyć na sześć miejsc.

