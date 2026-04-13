Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się skorzystać z prawa łaski wobec pani Weroniki Krawczyk. Kobieta była skazana za to, że… ostrzegała inne kobiety w sieci przed lekarzem, który miał sugerować jej dokonanie zabicie swojego nienarodzonego dziecka.
Kobieta zgodziła się podać swoje dane osobowe do publicznej wiadomości. Przypomnijmy, że chodzi o oburzający wyrok, który zapadł 11 lutego w Starogardzie Gdańskim. Matka trójki dzieci została skazana na 4 miesiące prac społecznych, zamieszczenie przeprosin w mediach oraz pokrycie kosztów finansowych procesu za to, że… ostrzegała inne kobiety przez Piotrem A., lekarzem, który miał zasugerować jej dokonanie aborcji.
Jak wynikało z relacji pani Weroniki, w 2016 roku Piotr A. przekazał jej po wykonaniu badania ultrasonograficznego, że jej dziecko ma zespół Downa. Lekarz miał kilka razy namawiać ją do dokonania aborcji, ale kobieta odmówiła, po czym przestała być jego pacjentką. Ostatecznie syn pani Weroniki urodził się zdrowy. Kobieta w 2022 roku na jednym z forów internetowych przedstawiła swoją opinię na temat tego ginekologa i odradziła innej kobiecie wybranie go jako lekarza opiekującego się nią w czasie ciąży. Piotr A. zdecydował się w tej sytuacji oskarżył kobietę o z art. 212.2 kodeksu karnego, czyli o zniesławienie lekarze w strefie publicznej.
Sędzia Wojciech Jankowski zdecydował się 10 lutego 2025 r. skazać matkę trójki dzieci na 4 miesiące prac społecznych, zamieszczenie przeprosin w mediach oraz pokrycie kosztów finansowych procesu. W tej sytuacji skazana zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego o zastosowanie prawa łaski. Okazało się, że prezydent przychylił się do tej prośby.
Uzasadnienie decyzji prezydenta
Jak prezydenta Karol Nawrocki motywował swoją decyzję?
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze m.in. incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia, sytuację rodzinną - sprawowanie opieki nad trójką małoletnich dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością, zasady sprawiedliwości i racjonalności represji karnej, jak również względy społeczne
— podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezydenta dotyczącym zastosowania przez prezydenta prawa łaski w tej sprawie.
