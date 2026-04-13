9 kwietnia w sejmowej Sali Kolumnowej odbyło się wydarzenie, w czasie którego sześć osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego złożyło pseudoślubowanie bez udziału prezydenta. Poseł PiS Łukasz Kmita zadaje teraz marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu serię pytań w tej sprawie, m.in. to dotyczące tego, ile kosztowała organizacja niemającego żadnego znaczenia prawnego pseudoślubowania.
Ile kosztował nas cyrk marszałka Włodzimierza Czarzastego w Sali Kolumnowej 9 kwietnia o g. 12:30? Ile skasował notariusz za poświadczenie nieprawdy? Nie zostawiamy sprawy
— napisał na platformie X poseł PiS Łukasz Kmita. Do swojego wpisu dołączył zdjęcie swojego pisma do Włodzimierza Czarzastego, w którym zawarł 15 pytań dotyczących organizacji pseudoślubowania w Sejmie. Polityk czeka na odpowiedzi do jutra do godz. 14:00.
15 pytań do Czarzastego
Poniżej treść wszystkich 15 pytań, jakie zadał Czarzastemu poseł Kmita.
1. Kto był faktycznym organizatorem wydarzenia, które miało miejsce w dniu 9 kwietnia 2026 roku o godz. 12:30 w Sali Kolumnowej w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
2. Na jakiej podstawie faktycznej i prawnej w dniu 9 kwietnia 2026 roku odbyło się organizowane przez Pana nielegalne ślubowanie” kandydatów wskazanych przez sejmową większość do objęcia funkcji w Trybunale Stanu?
3. Czy Marszałek Sejmu powziął wiedzę przed nielegalnym „ślubowaniem” o nieuczestniczeniu w tym wydarzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Karola Nawrockiego
4. Czy Marszałek Sejmu poinformował wcześniej, wybranych przez sejmową większość kandydatów do objęcia stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, o nieobecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Karola Nawrockiego na tym zgromadzeniu?
5. Czy Kancelaria Sejmu wydatkowana jakiekolwiek środki finansowe ze swojego budżetu na wydarzenie, które miało miejsce 9 kwietnia 2026 roku w Sali Kolumnowej w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Proszę o dokładne wskazanie (w PLN) w jakiej wysokości były to środki finansowe? Z których paragrafów w budżecie Kancelarii Sejmu pochodziły? Proszę o dokładne wskazanie wszystkich kosztów łącznie (w PLN), oraz kosztów w rozbiciu na poszczególne paragrafy.
6. Kto wydał polecenie pokrycia kosztów organizacji nielegalnego „zaprzysiężenia” osób wskazanych przez sejmową większość ze środków Kancelarii Sejmu?
7. Czy pracownik Kancelarii Sejmu czy też inna osoba prowadziła wydarzenie organizowane w dniu 9 kwietnia 2026 roku o godz. 12:30 w Sali Kolumnowej w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Jeśli był to pracownik Kancelarii Sejmu proszę o wskazanie od kogo otrzymał polecenie i na jakiej podstawie prawnej osoba prowadząca wydarzenie brała w nim udział?
8. Czy Marszałek Sejmu poinformował w/w osobę prowadzącą wydarzenie - w dniu 9 kwietnia 2026 r w Sali Kolumnowej o możliwych konsekwencjach karnych w związku ze złamaniem przepisów prawa?
9. Czy Kancelaria Sejmu zabezpieczyła i pokryła koszty autobusu, który transportował osoby wskazane przez większość Sejmową do objęcia funkcji w Trybunale Konstytucyjnym? Czy była to inicjatywa Pana Marszałka, czy też była to inicjatyw osób wskazanych przez większość sejmową aby skorzystać z transportu organizowanego przez Sejm? Jaki był koszt organizacji w/w przejazdu? Czy pokryła go Kancelaria Sejmu?
10. Czy Marszałek Sejmu w dniu wydarzenia tj. 9 kwietnia 2026 r. wydatkował inne środki -m.in. na catering, kwiaty, koszty transmisji wydarzenia?
11. Kiedy Marszałek Sejmu zdecydował się na organizacje nielegalnego wydarzenia jakim było „ślubowanie” kandydatów do objęcia funkcji w Trybunale Konstytucyjnym? Proszę o wskazanie daty dziennej, całości korespondencji prowadzonej przez Marszałka w tej sprawie (w tym poleceń ustnych, pisemnych, informacji o zleceniu wydatków itp) Proszę dołączyć w/w dokumenty w załączniku.
12. Kto pokrył koszty udziału notariusza w nielegalnym wydarzeniu, które odbyło się 9 kwietnia 2026 roku w Sali Kolumnowej w Warszawie?
13. Ile wynosiła taksa notarialna. Proszę o załączenie kopii faktury wystawionej przez notariusza Dariusza Kramarza?
14. Kto podjął decyzję, kiedy i w jakich okolicznościach o udziale notariusza w wydarzeniu, które odbyło się 9 kwietnia 2026 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie? Proszę o wskazanie wszystkich szczegółów sprawy.
15. Czy z wydarzenia, które odbywało się odbyło się 9 kwietnia 2026 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie o godz. 12:30 było w całości protokołowane.
tkwl/X
