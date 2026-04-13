W związku z pseudoślubowaniem grupy osób wybranej do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm bez udziału prezydenta, europoseł Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus na antenie Radia ZET starała się analizować, co oznacza zamieszczone w ustawie sformułowanie „wobec prezydenta”. Użyła przy tym zupełnie nieuzasadnionego porównania.
Jeżeli wszyscy analizują słowo „wobec”, to w regułach, jak się wybiera sędziów TK, nie ma napisane, czy wobec prezydenta żyjącego czy nieżyjącego. Możemy iść w takie absurdy. Państwo wszyscy brali ślub wobec Boga. Czy Bóg był obecny? No nie
— wypaliła Joanna Scheuring-Wielgus, stosując tym samym zupełnie nieporównywalny przykład i de facto porównując Karola Nawrockiego z… Bogiem.
Reakcja prowadzącego
Może nie porównujmy Pana Boga do Karola Nawrockiego, to coś innego
— zareagował na to absurdalne zestawienie prowadzący program red. Andrzej Stankiewicz.
Ale ja mówię o absurdach tej dyskusja
— starała się bronić Scheuring-Wielgus.
tkwl/Radio ZET
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757892-odlot-scheuring-wielgus-bog-nie-byl-obecny-na-slubie
