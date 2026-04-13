Odlot! Scheuring-Wielgus w Radiu ZET: "Państwo wszyscy brali ślub wobec Boga. Czy Bóg był obecny? No nie". Zareagował prowadzący

Joanna Scheuring-Wielgus / autor: Fratria
Joanna Scheuring-Wielgus / autor: Fratria

W związku z pseudoślubowaniem grupy osób wybranej do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm bez udziału prezydenta, europoseł Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus na antenie Radia ZET starała się analizować, co oznacza zamieszczone w ustawie sformułowanie „wobec prezydenta”. Użyła przy tym zupełnie nieuzasadnionego porównania.

Jeżeli wszyscy analizują słowo „wobec”, to w regułach, jak się wybiera sędziów TK, nie ma napisane, czy wobec prezydenta żyjącego czy nieżyjącego. Możemy iść w takie absurdy. Państwo wszyscy brali ślub wobec Boga. Czy Bóg był obecny? No nie

— wypaliła Joanna Scheuring-Wielgus, stosując tym samym zupełnie nieporównywalny przykład i de facto porównując Karola Nawrockiego z… Bogiem.

Reakcja prowadzącego

Może nie porównujmy Pana Boga do Karola Nawrockiego, to coś innego

— zareagował na to absurdalne zestawienie prowadzący program red. Andrzej Stankiewicz.

Ale ja mówię o absurdach tej dyskusja

— starała się bronić Scheuring-Wielgus.

tkwl/Radio ZET

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

