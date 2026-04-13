19 czerwca londyński sąd zbierze się ponownie ws. ekstradycji Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Obrona Michała Kuczmierowskiego zwraca uwagę, że według brytyjskiego prawa ekstradycyjnego może on nie spełniać wymogów, aby być poddanym tej procedurze. Przypomnijmy, że sprawa miała być rozpatrzona w lutym tego roku, jednak sąd magistracki gminy Westminster podzielił wówczas wątpliwości obrony co do politycznego charakteru sprawy.
Posiedzenie ma się odbyć w piątek 19 czerwca o godz. 11 (godz. 10 czasu polskiego).
Obrona Kuczmierowskiego (zgadza się na podawanie nazwiska) twierdzi, że zgodnie z brytyjskim prawem ekstradycyjnym były szef RARS może nie spełniać wymogów, aby być poddanym ekstradycji. W celu wyjaśnienia tych zawiłości zamierza powołać eksperta, który ma przygotować raport dla prokuratury i sędziego.
Brytyjski sąd również widział polityczny charakter sprawy?
Prokuratura 22 sierpnia 2024 r. poinformowała, że w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RARS wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Kuczmierowskiemu i Pawłowi S. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Miejsce pobytu obu podejrzanych było nieznane. Na początku września 2024 r. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego na wniosek polskich władz. W lutym 2025 r. brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że były szef RARS może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym; 10 lutego wyszedł na wolność.
W Polsce wątpliwości budzi polityczny charakter tej sprawy, a zgłaszała je m.in. obrona Kuczmierowskiego. Kiedy w lutym sąd magistracki gminy Westminster miał podjąć decyzję w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS, podzielił wątpliwości jego pełnomocników
Postanowił [sąd - przyp. JJ] zwrócić się do strony polskiej o dodatkowe informacje, tym razem dotyczące gwarancji niezawisłości składu sędziowskiego w polskim porządku prawnym
— przekazał wówczas mec. Adam Gomoła reprezentujący Michała Kuczmierowskiego.
PAP/wPolityce.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757890-19-czerwca-londynski-sad-zdecyduje-ws-kuczmierowskiego
