Czy zostanę w Budapeszcie, czy los sprawi, że będę znowu w Warszawie, to będę walczył z Tuskiem - taką deklarację złożył Zbigniew Ziobro w programie „Kontra” Telewizji wPolsce24. „Jestem przekonany, że Tusk zawsze będzie to odczuwał” - podkreślił były minister sprawiedliwości.
Uwikłani w podporządkowanie Brukseli
Zbigniew Ziobro oceniał, jak wygląda krajobraz polityczny pod zdecydowanym zwycięstwie prounijnego Petera Magyara na Węgrzech.
Z mojego punktu widzenia ta nowa władza nie jest dobra, ponieważ jest uwikłana w całkowite podporządkowanie Brukseli, czyli w naszym polskim kodzie – Berlinowi
— mówił Ziobro.
Czas pokaże, kim dokładnie jest pan Magyar. Nie ma wątpliwości, z kim jest powiązany, biorąc pod uwagę gigantyczne pieniądze, jakie uzyskał z Brukseli i tych wszystkich ośrodków, które są związane z przekazem brukselskim
— ocenił.
„Magyar ewidentnie obawia się Orbana”
Były szef resortu sprawiedliwości mówił też o przyczynach porażki rządu Viktora Orbana. Jego zdaniem ostatecznie nie przeważyły starania unijnych mocodawców Magyara.
Widzieliśmy, jak szalał [Donald] Tusk, [Radosław] Sikorski, uruchamiali Washington Post i różne przekazy. Atak na Orbana był potężny, ale on nie przyniósłby efektu, (…) nawet szantaż finansowy i ogromne pieniądze zaangażowane ze strony Unii nie przyniosłyby efektu, gdyby nie trudna koniunktura gospodarcza, który trafił na czas rządu premiera Orbana
— stwierdził polityk.
Jak zaznaczył, „poziom życia jest tutaj taki, że Węgrzy mogą za nim zatęsknić pod rządami Magyara”.
Zresztą czuje to też Magyar, który już zapowiada, że zaproponuje takie zmiany, aby pan premier Orban nie mógł już kandydować na ten urząd. On się go ewidentnie obawia.
— komentował Zbigniew Ziobro.
„Magyar nie jest człowiekiem prawicy”
Polityk zaznaczył, że nie wierzy w Magyara, przedstawianego jako konserwatystę i człowieka prawicy.
Po raz kolejny zobaczymy cynizm i hipokryzję elit europejskich oraz Tuska i Sikorskiego. Nie mam bowiem wątpliwości, że Magyar będzie chciał realizować politykę współpracy z Putinem. Skala uzależnienia gospodarki Węgier w sensie obiektywnym jest taka, że każdy premier, który chciałby się nagle odciąć od Moskwy, będzie miał następnego dnia rewolucję
— stwierdził.
Ziobro dziękuje Orbanowi
Zbigniew Ziobro serdecznie podziękował Viktorowi Orbanowi za okazaną przyjaźń.
Było to w chwili, kiedy Donald Tusk w sposób bezprawny, kryminalny, używając prokuratury, służb realizował scenariusz Brukseli a zarazem wolę swojej zemsty za naszą walkę z przestępczością realną, korupcją i złodziejstwem w jego najbliższym otoczeniu. Będziemy to pamiętać
— zapowiedział Zbigniew Ziobro.
„Będę z walczył z Tuskiem”
Były minister sprawiedliwości odpowiedział też na pytanie, dotyczące jego własnych losów i bezpieczeństwa po zmianie rządów na Węgrzech. Ziobro korzysta w Budapeszcie azylu politycznego.
Cokolwiek będę robił, gdziekolwiek się znajdę, będę walczył z Tuskiem, który jest niszczycielem państwa polskiego, czyli tego wszystkiego, co obserwujemy. Rozpoczęło się od nielegalnego przejęcia telewizji publicznej; nielegalnego przejęcia siłowego w jednym i drugim wypadku prokuratury; nielegalnego przejmowania i wyrzucania dziesiątków prezesów sądów, którzy są chronieni ustawowymi kadencjami; nielegalnego paraliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego; nie wypłacenia pensji sędziom, nielegalnego niewykonywania orzeczeń Sądu Najwyższego, które mu nie odpowiadają
— wymieniał Zbigniew Ziobro.
Czy będę w Budapeszcie, czy los sprawi, że będę znowu w Warszawie, to będę walczył z Tuskiem. Jestem przekonany, że Tusk zawsze będzie to odczuwał
— dodał.
SC/wPolsce 24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757888-tylko-u-nas-ziobro-bede-walczyl-z-tuskiem-i-on-to-odczuje
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.