Jest pierwszy komentarz prezydenta Nawrockiego po wyborach na Węgrzech! "Przyjaźń polsko-węgierskiej musi trwać"

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Albert Zawada
Prezydent Karol Nawrocki pogratulował Peterowi Magyarowi i jego ugrupowaniu TISZA zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska musi trwać; będę współpracował z każdym kogo wybiorą wolne narody - zapewnił.

To jest oczywiście wybór narodu węgierskiego. Wybrali swojego premiera, któremu gratuluję zwycięstwa w wyborach. Tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierskiej musi trwać, to jest ponad wybory parlamentarne, więc oczywiście gratuluję tego zwycięstwa. To suwerenny wybór narodu węgierskiego

— tak skomentował w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami wyniki wyborów na Węgrzech Karol Nawrocki.

Zaznaczył przy tym, że „rolą prezydenta Polski nie jest komentowanie wyborów” i jak zapewnił, „będzie współpracował z każdym, kogo wybiorą wolne narody, dla dobra Rzeczpospolitej”.

Tusk rozmawiał z Magyarem

Wcześniej wyniki wyborów na Węgrzech skomentował m.in. premier Donald Tusk, przebywający aktualnie w Seulu. Tusk przekazał, że rozmawiał z liderem opozycyjnej partii TISZA, Peterem Magyarem, i pogratulował mu zwycięstwa wyborczego.

Chwilę rozmawialiśmy o jego wizycie w Warszawie. Jak wiecie, już dawno temu wskazał Warszawę jako pierwszą swoją wizytę z dość oczywistych względów. Myślę, że nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe

— powiedział szef polskiego rządu.

Wyniki wyborów na Węgrzech

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów w wyborach parlamentarnych na Węgrzech ugrupowanie TISZA Petera Magyara może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier. Z kolei, Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może liczyć na sześć miejsc.

Wygrana TISZ-y kończy 16-letnie rządy Fideszu na Węgrzech.

tkwl/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych